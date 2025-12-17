Las lluvias ponen en alerta a la zona cero: Calles inundadas en Catarroja y más de 70 l/m2 en Massanassa

La Comunitat Valenciana se enfrenta a otra jornada de tiempo inestable, que estará marcada por lluvias y tormentas intensas. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan fuertes lluvias, acompañadas de tormentas, en Castellón, el interior de Valencia y el norte de Alicante. Aunque los avisos están activos principalmente en estas áreas, también podrían producirse precipitaciones de menor intensidad en el resto del territorio.

En concreto, en Valencia, el tiempo estará marcado por cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la provincia y durante todo el día. Las temperaturas rondarán los 12°C de mínima y 15°C de máxima, y el viento soplará con rachas moderadas.

Aemet también ha emitido un aviso naranja para la zona sur de la provincia de Castellón, debido a la intensidad de las precipitaciones y la posibilidad de tormentas fuertes, que además podrían estar acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

Calles inundadas en la zona cero

Además de las lluvias, la jornada estará marcada por el riesgo de inundaciones, como ya ha ocurrido en algunos municipios de la zona cero durante las últimas horas. Esta madrugada en Catarroja se han acumulado más de 60 litros por metro cuadrado y en Albal más de 50. Así, numerosas calles, bajos y garajes se han inundado como consecuencias de las lluvias persistentes en esta zona, sobre todo en el municipio de Catarroja.

La constante lluvia, casi permanente durante toda la noche a llenado de agua los puntos más inundables de Catarroja. Es el caso de la zona de Rambleta, una de las más afectadas por la barrancada del 29-O, cuyas calles ya empiezan a tenerlas de un palmo de agua.

Las intensas lluvias han provocado incluso que los bomberos tengan que intervenir para poder desatascar el alcantarillado de varias calles en la localidad de Catarroja ya que se estaban inundando las calles como consecuencia de las lluvias persistentes en la zona. Algunos túneles se han cerrado por la acumulación de agua durante la noche y esto ha provocado algunos incidentes de tráfico.

Con todo, esta mañana hay clase con normalidad en todos los colegios de la zona y los equipos municipales trabajan coordinados con Emergencias para garantizar la seguridad y reestablecer la normalidad. Esta mañana, el nivel del agua empieza a bajar y se ha comenzado a valorar posibles daños ocasionados por el temporal.

Por otra parte, en Benetússer también hubo acumulación de agua en algunas calles, donde el agua llegó a superar parte de las ruedas de los coches. En el barrio de la Estación, siempre que llueve fuerte se acumula agua por los muros que separan las calles de las vías del tren.

Barrio de la Estación de Benetússer, anoche. / L-EMV

Esta circunstancia, añadida a que el alcatarillado esta en una situación precaria desde el paso de la dana, ha provocado que algunas vías quedaran ligeramente anegadas.

Alcantarillado que no traga en Benetússer, anoche. / L-EMV

Esta circunstancia de lluvias torrenciales se ha sucedido en toda la comarca, que ha pasado la noche inquieta por la gran cantidad de agua que caída, en momentos con gran intensidad. Si bien en Aldaia no han registrado incidentes, están "muy pendientes" de la evolución. En Paiporta, señalan que más allá de alguna acumulación de agua puntual, tampoco han registrado daños significativos.

En la capital de l'Horta Sud, Torrent, la Policía Local señala que, por el momento, no hay incidencias registradas y las carreteras funcionan con normalidad.

Los bomberos intervienen en una planta baja

Los bomberos intervinieron ayer por la noche en una vivienda en planta baja en la calle Ramón y Cajal de Massanassa. El agua abrotaba del sumidero del corral de la casa y la dueña, una mujer mayor, comenzó a angustiarse al ver que le entraba en casa. Llamó al 112 y acudieron los bomberos. No hizo falta el desalojo, pero sí una actuación para aliviar los efectos de las fuertes lluvias.

Una calle de Benetússer, esta mañana. / L-EMV

Por otra parte, Massanassa ha mantenido los túneles cortados durante toda la noche pero esperan poder abrirlos a lo largo de la mañana. Igualmente, mantienen a la brigada operativa y limpiando las calles para intentar que no colapse el alcantarillado, como sí ha ocurrido en otros puntos de la comarca. En general, no hay mayores incidencias en Massanassa, a excepción de la inundación de un punto del polígono industrial que linda con Alfafar y que tiene tendencia a anegarse con las lluvias.