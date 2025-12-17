¿Cuánto se gastan los valencianos en décimos de la Lotería de Navidad?
Las administraciones de las zonas afectadas por la dana reciben a gente que busca allí la suerte
La Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y los valencianos, como en el resto del país, ya tienen sus décimos preparados para esperar a la suerte el lunes 22 de diciembre.
La Comunitat Valenciana se ha gastado cerca de 453 millones de euros en Lotería de Navidad. Son un total de 2.264.114 décimos. Según los datos de Lotería Nacional, supone un gasto de 85,17 euros por persona. Estas cifras superan a las del año pasado, cuando cada valenciano gastó 82,19 euros en el Sorteo de Navidad.
Terminaciones más premiadas
Las terminaciones que han sido premiadas con mayor frecuencia son, por este orden: 5, 4, 6, 8, 0, 7, 3, 9, 2 y 1. Además, en la provincia de Valencia caído el primer premio un total de 15 veces, diez en Alicante y cuatro en Castellón.
Buena campaña
Rafa Sanchis, gerente de Lotería Manises, señaló en declaraciones a EFE que la demanda de lotería de Valencia se disparó en 2024, por un aumento de ventas en solidaridad con los afectados por la dana. Este año, según el lotero, la venta también está siendo positiva.
Las administraciones de la zona cero de la dana también han reflotado este año, pues no son pocas las personas que se han acercado a alguno de los pueblos afectados a buscar la suerte, como en el caso de Miguel, vecino de Granada, que compró decenas de décimos de lotería con un mismo número en Paiporta. Miguel acudió la pasada semana a l'Horta Sud únicamente a buscar la lotería de Navidad. ¿Por qué? Como ya señalaron varias loteras de la localidad, desde la tragedia, parece que la suerte se busca en las zonas más castigadas, como una especie de lugar de peregrinaje, la 'Lourdes' de los sorteos de la lotería.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera