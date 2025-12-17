¿Cuánto se gastan los valencianos en décimos de la Lotería de Navidad?

La Lotería de Navidad está a la vuelta de la esquina y los valencianos, como en el resto del país, ya tienen sus décimos preparados para esperar a la suerte el lunes 22 de diciembre.

La Comunitat Valenciana se ha gastado cerca de 453 millones de euros en Lotería de Navidad. Son un total de 2.264.114 décimos. Según los datos de Lotería Nacional, supone un gasto de 85,17 euros por persona. Estas cifras superan a las del año pasado, cuando cada valenciano gastó 82,19 euros en el Sorteo de Navidad.

Terminaciones más premiadas

Las terminaciones que han sido premiadas con mayor frecuencia son, por este orden: 5, 4, 6, 8, 0, 7, 3, 9, 2 y 1. Además, en la provincia de Valencia caído el primer premio un total de 15 veces, diez en Alicante y cuatro en Castellón.

Los bombos de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real. / Redacción

Buena campaña

Rafa Sanchis, gerente de Lotería Manises, señaló en declaraciones a EFE que la demanda de lotería de Valencia se disparó en 2024, por un aumento de ventas en solidaridad con los afectados por la dana. Este año, según el lotero, la venta también está siendo positiva.

Las administraciones de la zona cero de la dana también han reflotado este año, pues no son pocas las personas que se han acercado a alguno de los pueblos afectados a buscar la suerte, como en el caso de Miguel, vecino de Granada, que compró decenas de décimos de lotería con un mismo número en Paiporta. Miguel acudió la pasada semana a l'Horta Sud únicamente a buscar la lotería de Navidad. ¿Por qué? Como ya señalaron varias loteras de la localidad, desde la tragedia, parece que la suerte se busca en las zonas más castigadas, como una especie de lugar de peregrinaje, la 'Lourdes' de los sorteos de la lotería.