Las mancomunidades y alcaldesas de l'Horta reclaman que se pase ya a la acción metropolitana

Existe una coordinación «informal» entre los alcaldes y alcaldesas a través de grupos de WhatsApp, pero es el momento de dar un paso adelante, de pasar a la acción al requerirse una estructura que garantice la «participación real de todos los ayuntamientos» en una cogobernanza metropolitana, donde l’Horta tenga «decisión y voz propia» sin una «subordinación» respecto a la ciudad de València, que tendría que ceder poder para poder llegar a un área metropolitana efectiva, porque «no somos los hermanos menores».

Es la conclusión que manifestaron los presidentes de las Mancomunidades de l’Horta Sud y l’Horta Nord, José Francisco Cabanes y Fran López, respectivamente, la alcaldesa de Catarroja Lorena Silvent, su homóloga de Quart de Poblet, Cristina Mora, y la vicealcaldesa de Paiporta, Marián Val, en la mesa metropolitana conducida por la periodista Pilar Olaya.

Cabanes, que también es alcalde de Sedaví, destacó el consenso en la Mancomunitat de l’Horta Sud, más allá de colores políticos, es exportable a una futura área metropolitana que sí tienen «muy clara» los municipios de la comarca, donde uno de los problemas se sitúa en que el «crecimiento» de València está «estrangulando los municipios de l’Horta», por lo que la pregunta sobre la necesidad de una entidad metropolitana real debe dirigirse al Ayuntamiento de València.

José Cabanes y Fran López. / Miguel Angel Montesinos

Desde l’Horta Nord, el también alcalde de Rafelbunyol Fran López reconoció que «no hemos avanzado nada» porque «tenemos una metrópoli sin gobernanza y eso es una anomalía», por lo que propuso crear un foro estable de alcaldes para elaborar una propuesta de ley «no partidista» que priorice seis ámbitos: movilidad, vivienda, adaptación al cambio climático, ordenación del territorio, residuos y el ciclo integral del agua.

Las alcaldesas de Quart y Catarroja destacaron la imposibilidad de abordar la crisis de vivienda o de gestionar infraestructuras comunes, como la reparación y encauzamiento de los barrancos del Poyo, la Saleta o Pozalet, sin una visión global.

«No hay que quedarse en la escucha, sino actuar», defendió Mora, mientras Silvent lamentó los «escollos» administrativos que impiden que servicios sencillos, como las bicicletas de préstamo, puedan conectar con València. Cabanes también incidió en este asunto «absurdo del que conselleria no se preocupa».

Val, vicealcaldesa de Paiporta, hizo hincapié en que la falta de personal y equipos técnicos adecuados en el ayuntamiento con capacidad de gestión está complicando la tramitación de los más de 200 millones recibidos por el consistorio para la reconstrucción posdana. Un desafío que habría sido más sencillo con un órgano metropolitano coordinado que exigiera al Estado más medios de personal.