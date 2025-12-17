Mapa de lluvias en Valencia: estos son los municipios donde más ha llovido

La Comunitat Valenciana se enfrenta a otra jornada de tiempo inestable, que estará marcada por lluvias y tormentas intensas. En concreto, en la provincia de Valencia, el tiempo estará marcado por cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en toda la provincia y durante todo el día. Además de las lluvias, la jornada estará marcada por el riesgo de inundaciones, como ya ha ocurrido en algunos municipios de la zona cero durante las últimas horas.

Según los datos proporcionados por la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), las lluvias registradas en Valencia durante las últimas 24 horas han dejado acumulados muy destacados en varios municipios, especialmente en comarcas de la Ribera, l’Horta y el área metropolitana de València. Los datos recogidos por las estaciones meteorológicas muestran que el episodio de precipitaciones ha sido generalizado y, en algunos puntos, se han superado con claridad los 40 mm, consolidando la jornada como una de las más lluviosas del mes.

El municipio donde ha llovido ha sido Sollana, en la estación de El Romaní, con 44,7 mm, seguido muy de cerca por Benifaió, donde el pluviómetro del CEIP Santa Bàrbara acumuló 42,4 mm. También destacan los registros en Alginet, que aparece entre los primeros puestos con varias estaciones: 35,0 mm en Alginet sud, 34,5 mm en la Urbanización Los Lagos y 31,8 mm en el núcleo urbano, lo que confirma la intensidad del episodio en esta zona de la Ribera Alta.

Las precipitaciones de las últimas 24 horas. / Avamet

En la ciudad de València y su entorno también se han recogido cantidades significativas. El IES Districte Marítim se han alcanzado los 34,0 mm, mientras que en el entorno de l’Albufera se han registrado 30,8 mm en el Tancat de la Pipa. En otros puntos de la capital, como Penya-roja, Albors o Camins al Grau, se han superado los 20 mm.

En municipios próximos a la capital, como Catarroja, Albal, Algemesí o Albalat de la Ribera, los acumulados se han situado entre los 24 y los 25 mm. Más al interior y en el litoral, localidades como Sueca, Sagunt, Serra, Navarrés, Nàquera o Segart también han registrado lluvias destacables, todas ellas por encima de los 20 mm.

A continuación, los puntos de la provincia de València donde más ha llovido durante las últimas 24 horas: