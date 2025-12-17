Martínez Mus: “Hacemos cosas descoordinadas por la exclusiva responsabilidad del Gobierno de España”

“No hemos tenido ayuda del Gobierno de España ni material ni económica, lo hemos hecho solos”. Estas han sido las palabras más duras que ha empleado el vicepresidente para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martinez Mus, en su comparecencia en las Corts para explicar las líneas maestras de su departamento. Ha empleado, durante toda la intervención, un tono pausado, y ha desarrollado las medidas técnicas adoptadas o previstas por su Conselleria. Muy lejos de ese tono, otros oradores como el también popular José Ramón González de Zárate hablaban de “prostitutas pagadas por ministerios, financiación ilegal y mientras, la Comunitat Valenciana olvidada y discriminada”. Desde Compromís y el PSPV le acusaban, por su parte, de inacción y de gobernar con negacionistas.

Pero Martínez Mus llevaba su particular cruzada al margen de otras apreciaciones. La llevaba, en particular, contra la “descoordinación” con el Gobierno de España, en la línea de lo que ha estado diciendo en los últimos meses. “Estamos haciendo cosas de forma descoordinada”, ha reconocido. Eso sí, dice que “por la única y exclusiva responsabilidad de quien hasta ahora se ha negado a coger el teléfono, de participar en reuniones de coordinación”.

Coordinación con el Gobierno

En una jornada marcada por la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president Juan Francisco Pérez Llorca, el vicepresidente ha afirmado que su “reto” en esta nueva etapa como vicepresidente siempre ha sido “que el Gobierno de Sánchez acepte mejorar la coordinación de las dos administraciones”. “Parece que se ha acordado crear una comisión mixta, y esperamos que no se quede nada más que en un anuncio, que sea real”, ha dicho.

A su juicio, los ciudadanos “no han entendido” que esa colaboración efectiva “no exista, no se produzca”. “Yo he intentado de todas las maneras, de forma directa e indirecta, abrir ese puente de diálogo, y espero que por fin sea un cambio de paso de la actitud del Gobierno de España”.

Comisionado para la reconstrucción

En este sentido, ha dejado casi para el final la parte de su Vicepresidencia centrada exclusivamente en la reconstrucción tras la dana. Como medida estrella, ha destacado la creación del comisionado para la reconstrucción, con tres direcciones generales: una para la atención a víctimas, otra para la recuperación y reconstrucción, que liderará iniciativas como los parques inundables, un plan de ascensores y otro de rehabilitación de fachadas y paisaje urbano, y otra de comunicación del Plan Endavant.

Sobre ese plan, Martínez Mus ha anunciado que, tras la puesta en marcha del 50 % de las iniciativas del 'Plan Endavant' en menos de medio año por parte del Consell, se prevé activar las actuaciones restantes en el primer semestre de 2026, que llevará a que el 100 % del plan para acelerar la reconstrucción y hacer más resiliente el conjunto de la Comunitat Valenciana esté en marcha.

En cifras, el vicepresidente ha destacado la movilización de 140 millones para recuperar la red de Metrovalencia, 100 millones para reparar las 123 depuradoras afectadas, 93 millones para recuperar infraestructuras de prevención de incendios y 200 millones para gestión de residuos, entre otros. También ha explicado que en enero se definirá el proyecto de parques inundables de València que será el complemento a las obras de encauzamiento pendientes del Gobierno.

Agua

En materia de agua, el vicepresidente tercero ha destacado que se va a llevar a cabo “una inversión histórica” en depuración con una inversión de 700 millones en los próximos años y que en 2026 se comenzará a materializar la mayor inversión de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR), la depuradora de Elche-Algorós.

Asimismo, ha señalado que se realizará la reforma integral de las depuradoras de Riba-roja y se construirán nuevas plantas en Sagunt, Barxeta, Estubeny y Alpuente. “La Comunitat Valenciana es el territorio que más agua reutiliza de España y nuestro objetivo es pasar esta legislatura del 40 % al 45 %”, ha reamarcado.

Contra los deslindes

En otra línea, ha destacado que se va a continuar con la estrategia de frenar los deslindes y se desarrollará reglamentariamente la ley de costas. Finalmente, en materia de puertos Martínez Mus ha señalado que van a desbloquear las 250 concesiones. Una estrategia que también se llevará a cabo en materia de transporte, con la renovación de contratos para reforzar frecuencias de diferentes líneas de autobús como la de La Marina Baixa.

En el mismo campo se impulsarán las estrategias contempladas en el plan de inversiones de Metrovalencia y Tram d’Alacant 2026-2030 en el que destaca la futura estación intermodal de Alicante, así como la compra de nuevas unidades con una inversión de 830 millones.