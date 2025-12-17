El rápido contagio de gripe satura los centros de salud y obliga a esperar más de dos semanas para el médico de familia

La espera media para conseguir cita previa con el médico de familia es de entre dos y tres semanas, pero hay quien solo ha conseguido cita a partir de enero (por ejemplo, en centros de salud de Mislata, Alfafar o Requena) lo que demora la atención en casi un mes. De hecho, conseguir cita previa en el médico de familia en 24 o 48 horas es algo que califican de "anecdótico" en unos centros de salud saturados, con una gripe imparable y las plantillas mermadas.

"La falta de médicos es una realidad porque tenemos unas plantillas infradotadas. El tiempo medio de espera es de entre dos y tres semanas, y es una demora que está reñida con la atención primaria. Nosotros nos debemos caracterizar por la accesibilidad, aunque es cierto que la población confunde accesibilidad con inmediatez y esto, con los recursos que tenemos no es posible. Hay que tener en cuenta que a los médicos nadie nos sustituye. Ni cuando enfermamos, ni en vacaciones, ni cuando salimos de una guardia. Los médicos nos sustituimos entre nosotros, es decir, atendemos a los pacientes del compañero y los sumamos a los nuestros. Hay centros que se gestionan mejor y es todo un logro que tengan menos tiempo de demora, pero es algo anecdótico. Y, al final, o es ahora por la gripe o es en verano por las vacaciones, pero estamos hablando de algo estructural", explica la presidenta de la Societat de Medicina Familiar i Comunitaria (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, tras recalcar que, como sociedad científica, su labor se centra "en la calidad asistencial y de atención al paciente".

Un virus antiguo y listo

Y así, con unas plantillas mermadas, llega el invierno, llega la gripe y todo se complica. "El virus de la gripe es muy antiguo y, además, es muy listo. Siempre ha estado ahí y todos los inviernos hay gripe. ¿Qué ha pasado este año? Pues que ha empezado a circular antes y se ha adelantado. Por eso es posible que el pico de la epidemia sea estas navidades y que tengamos un segundo pico tras las fiestas, como consecuencia de contagios masivos por tanta interacción", apunta Medina.

Los contagios de la gripe van a más. Los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias (Sivira) de la Comunitat Valenciana sitúan la incidencia en la cifra máxima registrada todo el invierno pasado (1.192,5 puntos), lo que muestra la 'explosividad' del virus en estas primeras semanas de diciembre. Ahí entra en juego una nueva variante, la 'K', que ha escapado a la vacuna porque hacía muchos años que no circulaba y la vacuna se formuló sin tenerla en cuenta porque el virus de la gripe es muy listo. Por eso nos ha acompañado toda la vida", destacan desde Sovamfic tras recalcar la importancia de la vacunación y de suprimir el bulo que hace referencia a que "por llevar mascarilla estamos menos inmunizados". "Ojo con esto porque es una afirmación muy peligrosa porque es, además, mentira", insiste Medina.

El virólogo y catedrático de microbiología, José Antonio López Guerrero, también destaca la importancia de la vacunación y niega una inmunidad menor por el uso de la mascarilla. "El haber pasado más de un año con mascarilla nos protegió de un gran número de patógenos aerotransportados respiratorios, no solo covid, sino gripe, catarros... e incluso procesos bacterianos como la tuberculosis. Eso hizo que luego, cuando nos quitamos las mascarillas, algunos sectores de la población hubieran perdido contacto inmunológico justo al año siguiente. Pero han pasado ya cuatro años desde que nos quitamos las mascarillas y volvimos a un sistema de inmunidad grupal para virus catarrales", explica el experto y autor del libro "Los buenos virus". "La vacunación es la medida más eficaz y sigue siendo la más válida", afirma López Guerrero.

Consejos aprendidos

Teniendo en cuenta del aumento de casos de gripe en la Comunitat Valenciana, los expertos recalcan la importancia de aplicar consejos aprendidos en la pandemia de la Covid 19 y que, sin embargo, "nos dan pereza". "Existe un cansancio pospandémico evidente y nos negamos a aplicar lo que ya aprendimos. Lavarse las manos, toser o estornudar en el hueco del codo, llevar mascarilla si hay síntomas y por supuesto, llevarla siempre que uno acude al centro de salud. Tanto para protegerse como para proteger al resto".

Desde la Conselleria de Sanidad, por su parte, recalcan que a principios de diciembre se activó un refuerzo de 273 contrataciones en el Sistema Valenciano de Salud para que los departamentos de salud dispusieran de más profesionales "en función de la incidencia de las infecciones respiratorias y la situación en cada uno de ellos". "El objetivo de este refuerzo, cuyo presupuesto es superior a 1,5 millones de euros, es prevenir posibles sobrecargas de aquellas áreas que puedan verse más afectadas por la incidencia, fundamentalmente de la gripe, como son los servicios de urgencias, las áreas de observación y las unidades de hospitalización", aseguraron desde la conselleria.