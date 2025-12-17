Torrent y Paterna defienden su peso ante València en una cogobernanza metropolitana

¿Ven posible avanzar en una gobernanza metropolitana y ceder parte del poder municipal para planificar más allá de cada población? ¿Cuál es el papel que debería jugar València, cuyo voto tiene ahora más peso? Las preguntas realizadas por la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, a la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y al alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, en el diálogo entre ambos durante el I Foro del Área Metropolitana, encontraron una respuesta de esperanza de cara a conformar esa «identidad metropolitana» porque es «crucial buscar soluciones globales» a temas y problemas comunes (infraestructuras, transporte, vivienda, gestión y control de los barrancos tras la dana) en un espacio de más de 1,5 millones de habitantes con 44 municipios que «no son un apéndice de la ciudad de València ni ciudades dormitorio», sino que en «nuestro caso, Paterna y Torrent tienen una entidad propia y bastante peso no solo por la población, sino por la importancia de la población, sino también por lo que repercute en este área, donde están otros municipios que también va a sumar a ese gran conjunto metropolitano», expuso la alcaldesa del PP de Torrent.

Folgado cree que se debe empezar a «trabajar y reforzar» en aquello en lo que ya se ha avanzado a través de la Mancomunitat de l’Horta Sud como la coordinación de las polícías locales, que debería servir también para afrontar desafíos específicos y comunes. Puso como ejemplo la gestión del barranco del Poyo, para el que propuso «sistemas de alerta e información comunes y simultáneos» para todos, porque no tiene sentido que Torrent lance una alerta en su término, ya que el agua va a ir cauce abajo, como demostró la dana.

Folgado dialoga con Olmos en presencia de Sagredo. / Miguel Angel Montesinos

Por su parte, el alcalde socialista de Paterna se mostró optimista sobre la cooperación, independientemente de las ideologías políticas, y enfatizó en la importancia de la planificación y la acción legislativa en las Corts para llegar a una ley que cree un gobierno metropolitano que sea capaz de planificar con estabilidad con mandatos largos de seis años, como sucede en Londres.

En este punto, Sagredo discrepó del profesor Joan Romero, que propuso una unión de alcaldes, sindicatos, empresarios y sociedad civil antes que una ley porque considera que fracasaría ante la disputa política. Así el alcalde de Paterna adelantó que su ayuntamiento ya trabaja para que se presente en las Corts una proposición de ley de área metropolitana, basándose en el precedente exitoso impulsado desde Paterna, con siete polígonos, de la Ley Valenciana de Áreas Empresariales bajo el mandato del ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig.

"Equilibrar el voto"

Sobre el peso de València, la alcaldesa de Torrent y su homólogo de Paterna coincidieron en la necesidad de repensar el peso del Cap i Casal en la toma de decisiones. Sagredo fue explícito al criticar que, en entidades como la Autoridad Metropolitana de Transporte, las decisiones solían centrarse solo en València -no solo ahora con mandato del PP-Vox, sino también con gobiernos de PSPV y Compromís, a pesar de que la población del área metropolitana y la propia ciudad tienen un peso similar. Por ello reclamó «equilibrar el voto» para que las decisiones que afectan a un millón y medio de personas «no sean tomadas al margen del resto».

Folgado reafirmó esta postura, indicando que el área metropolitana «tiene prácticamente el mismo peso que puede tener la ciudad de València» y que la gente ya no utiliza Valencia únicamente como «polo de atracción», sino que se ha generado una «red de conexión» entre municipios de la comarca.