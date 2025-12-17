«Las trabas para constituir una gran Valencia son básicamente políticas»

La creación y consolidación de una auténtica área metropolitana valenciana es una necesidad real e inaplazable para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, sobre todo, la competitividad económica; para ello, la colaboración público-privada es fundamental. Esta fue la principal conclusión que se extrajo tras la segunda mesa redonda del I Foro Área Metropolitana, que contó con la participación de Eva Blasco, presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV); José Antonio Moreno, director de la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV); Emilio José Belencoso, presidente de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (EMTRE) y alcalde de Almàssera desde septiembre de 2023; Óscar Gamazo, responsable de cliente y calidad de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV); y Gracia Cicuéndez, miembro del Departamento de Estudios Económicos de Cámara Valencia. Silvia Tomás, periodista y directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, fue la moderadora.

Belencoso fue el primero en tomar la palabra y lo hizo para enumerar las ventajas que aporta la gestión metropolitana de residuos con una elevada densidad de población, como lo es formar parte de la competencia municipal, tener economía de escala o la despolitización. «Al final, todos perseguimos los mismos objetivos: reciclar, que los servicios funcionen y, cuanto más barato sea, mejor. Por lo tanto, creo que todo ello es un símbolo de que la gestión metropolitana no solo es posible, sino que es necesaria», confesó.

Por su parte, Blasco incidió en los años que llevan reclamando la necesidad de una «auténtica área metropolitana», especialmente desde el punto de vista económico y empresarial. «Aunque con la dana hemos visto que tenemos mucho que aprender, percibimos que hay una sensibilidad social y empresarial muy clara y que se ha tomado conciencia. Pero queremos que sirva de revulsivo político. Porque voy a ser muy clara, las trabas para constituir una gran Valencia, una gran área metropolitana, son básicamente políticas», manifestó la presidenta.

Respecto a las dos autoridades de transporte que formaron parte del coloquio, Moreno declaró que, aunque es cierto que se ha mejorado mucho, todavía deben de seguir trabajando en sintonía para llegar a las zonas más dispersas. «En los últimos contratos se ha incrementado un 65 % la oferta de kilómetros renovables, un 35 % la de vehículos y un 42 % la de líneas», detalló el director de ATMV, quien también explicó que estos datos suponen un incremento muy importante en el sector tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.

Una movilidad «rápida y segura»

«Desde Ferrocarrils defendemos esa visión integral del servicio público de un transporte basado en la coordinación. Porque las vías de tren no llegan a todas las ciudades y la ciudadanía necesita como aliados a los autobuses y cercanías para llegar al mayor territorio posible», concretó Gamazo. Asimismo, reveló que quieren fomentar una movilidad «rápida y segura» y que, para lograrlo, han diseñado un plan estratégico 2026-2030, que se hizo público el mes pasado.

Cicuéndez habló sobre el estudio que han realizado desde Cámara Valencia, para el que primero tuvieron que concretar en qué punto se encontraban y, a partir de ahí, establecer los ejes estratégicos básicos no solo para la ciudad, sino también para toda el área metropolitana. Entre otros muchos, se habló de la «necesidad de contar con un suministro de energía estable, seguro y económico para que nuestras empresas sean competitivas y para que no se le tenga que subir al propio ciudadano el recibo de la luz».

Para finalizar, cada uno de los participantes quiso lanzar un mensaje a modo de conclusión en representación de sus entidades. Por parte del CEV, Blasco subrayó que el área metropolitana es una «necesidad» tanto para las empresas como para las personas y que, por lo tanto, «tenemos que superar los obstáculos y trabajar entre todas las administraciones de forma coordinada».

Desde ATMV, Moreno fue rotundo sobre la rapidez que precisan los habitantes en cuestiones de movilidad y que, en cuanto a residuos, demandan que sean acciones que se hagan bien. «Más que una necesidad, el área metropolitana es una realidad. Debemos insistir en esa línea de coordinación, de integración y de esfuerzo», acotó.

Colaboración público-privada

Por parte de EMTRE, consideran «esencial» que se haga una política de coordinación entre el Ayuntamiento de València y el resto de municipios de toda el área metropolitana. En palabras de Belencoso: «Tenemos que entender que no se trata de restablecer competencias, sino de sumar capacidades. Ya llegamos tarde, así que cuanto antes nos pongamos con ello, antes podremos darle a la ciudadanía las respuestas que necesitan».

Cicuéndez, la cara visible de Cámara Valencia, puso el foco en la colaboración público-privada, que considera debe trasladarse a administraciones locales, regionales y nacionales. «También quería recordarle a los alcaldes que deben de apoyarse en otras instituciones, porque no solo representamos a las empresas, sino también a la ciudadanía», puntualizó.

Por último, Gamazo, de FGV, enfatizó que el plan que tienen para 2026-2030 es «una hoja de ruta, basada en criterios técnicos, para mejorar la movilidad, las consecuencias y la calidad de vida de la ciudadanía, que es precisamente en lo que estamos trabajando».