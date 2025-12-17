Circulación
Tráfico en València: La lluvia colapsa el tráfico en todas las entradas a la ciudad
Consulta el estado del tráfico y las carreteras en Valencia
E.Martínez
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-7 y la A-3 sufren retenciones a estas horas de la mañana del miércoles.
Retenciones en hora punta en todas las entradas a la ciudad también como consecuencia de las lluvias que afectan a toda Valencia y a su área metropolitana. La V-30 tiene a esta hora varios kilómetros de retenciones en varios puntos. La A-3 también en su entrada a València y también en el entronque con la A-7. La Autovía de Torrent sufre congestión de tráfico a la altura de Picanya.
La A-7 sufre atascos en varios puntos a estas horas
Estas son las retenciones de las principales vías;
En la A-3 en el km 334.0 - 332.0 retenciones. En los km 336.5 - 338.0 a la altura de Chiva - Riba-roja de Túria congestión de tráfico. En los puntos km 350.1 - 351.8 congestión a la altura de Quart de Poblet - Xirivella.
En la A-7 en los km 343.5 hay retenciones a la altura de Torrent. En el km 344.0 carril cortado en Torrent. En los puntos km 330.0 - 335.0, retenciones a la altura Manises - Riba-roja de Túria.
En la V-30, retención en el 12.0 - 12.6 a la altura de Quart de Poblet. En los kilómetros km 11.0 - 8.0 en Quart de Poblet - València. En los puntos 6.0 - 10.0 en València - Mislata.
En la CV-36 el tráfico es lento en el km 11.8 a la altura Torrent, hay un vehículo detenido. En los km PK 3.9 - 0.1 retenciones en Picanya - València
En la V-31, a la altura de los kilómentros 1.8 - 13.0 retenciones a la altura de Silla - València. También en los kilómetros 11.0 - 12.5 en Sedaví - València.
Información en elaboración
En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.
Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
Suscríbete para seguir leyendo
- Todos los municipios de Valencia que han cancelado las clases del lunes por las lluvias
- Alerta roja: Últimas noticias sobre la alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia
- Alerta roja en el litoral de Valencia por la borrasca Emilia
- Por qué no ha llovido en Valencia tanto como se esperaba: ¿Se ha equivocado la Aemet con la alerta roja?
- Valencia en alerta roja: lo peor a partir del mediodía y amenaza las comarcas del 29-O con hasta 250 l/m2
- Alerta roja en Valencia: Estos son los municipios donde ha llovido más en las últimas horas
- Alerta naranja por fuertes precipitaciones en Valencia: La Aemet dice cuándo lloverá más tras la llegada de la borrasca Emilia
- La Aemet emite una advertencia especial ante la llegada de una borrasca de gran impacto a la C. Valenciana: esto es lo que nos espera