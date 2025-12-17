Tráfico en València: La lluvia colapsa el tráfico en todas las entradas a la ciudad

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-7 y la A-3 sufren retenciones a estas horas de la mañana del miércoles.

Retenciones en hora punta en todas las entradas a la ciudad también como consecuencia de las lluvias que afectan a toda Valencia y a su área metropolitana. La V-30 tiene a esta hora varios kilómetros de retenciones en varios puntos. La A-3 también en su entrada a València y también en el entronque con la A-7. La Autovía de Torrent sufre congestión de tráfico a la altura de Picanya.

La A-7 sufre atascos en varios puntos a estas horas

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km 334.0 - 332.0 retenciones. En los km 336.5 - 338.0 a la altura de Chiva - Riba-roja de Túria congestión de tráfico. En los puntos km 350.1 - 351.8 congestión a la altura de Quart de Poblet - Xirivella.

En la A-7 en los km 343.5 hay retenciones a la altura de Torrent. En el km 344.0 carril cortado en Torrent. En los puntos km 330.0 - 335.0, retenciones a la altura Manises - Riba-roja de Túria.

En la V-30, retención en el 12.0 - 12.6 a la altura de Quart de Poblet. En los kilómetros km 11.0 - 8.0 en Quart de Poblet - València. En los puntos 6.0 - 10.0 en València - Mislata.

En la CV-36 el tráfico es lento en el km 11.8 a la altura Torrent, hay un vehículo detenido. En los km PK 3.9 - 0.1 retenciones en Picanya - València

En la V-31, a la altura de los kilómentros 1.8 - 13.0 retenciones a la altura de Silla - València. También en los kilómetros 11.0 - 12.5 en Sedaví - València.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.