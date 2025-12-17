Un tramo de la pista de Silla, anegado por la lluvia

Las fuertes lluvias no han causado, afortunadamente, grandes daños que recuerden a la dana del pasado 29 de octubre de 2024, pero sí mantienen a la zona cero en una vigilancia tensa desde que se decretó la alerta roja el pasado fin de semana, y con las constantes precipitaciones de los últimos días. También, con la vista puesta en las carreteras.

Esta mañana, un tramo de la pista de Silla ha resultado anegado tras la lluvia caída de forma constante durante toda esta noche. Se trata de un tramo en una vía de servicio en esta carretera, uno de los puntos colocados en la zona de laminación de muchos barrancos que desembocan en l’Albufera, que suele inundarse cuando llueve.

La afección en la dana

Tras la dana, cuando la afección a la pista de Silla fue total, con imágenes dantescas de coches apilados y con procesiones de personas que salieron caminando de la carretera en la noche del 29 al 30 de octubre, se tomaron medidas para evitar que se anegara con episodios de precipitaciones.

Aunque se actuó sobre la parte central para que no se pudiera llenar de agua, con los consiguientes perjuicios para el tráfico en una de las entradas y salidas más importantes de València, la vía de servicio es donde se ha centrado en este caso la acumulación de agua.

Un tramo de la Pista de Silla se inunda tras las fuertes precipitaciones / José Manuel López

El alcantarillado, clave

Y es que a ese cóctel de lluvias y terreno hay que sumar el hecho de que el alcantarillado de la pista de Silla, a su paso por las localidades de Massanassa, Alfafar y Catarroja, no traga más agua.

Tras las fuertes precipitaciones sufridas desde ayer por la tarde, esta carretera tiene tramos inundados como consecuencia de los problemas que sufre el alcantarillado tras el 29-O.