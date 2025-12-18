La calma tensa 'salta por los aires' en el pleno de Castelló

Una calma tensa que ha estado presente en todo el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Castelló ha saltado por los aires en el despacho extraordinario y tras el agrio debate sobre la moción que habían presentado los socialistas para hacer frente al odio y defender la convivencia para que Castelló sea un lugar seguro, inclusivo y orgullosamente democrático. Unas intervenciones que han estado repletas de acusaciones mutuas entre el gobierno local y la oposición.

Al finalizar las intervenciones ha tomado la palabra la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha desvelado que en la manifestación del sábado (era sobre les Normes de Castelló) participaron miembros de esta corporación municipal portando pancartas. "Hablaba el señor Sancho, de Compromís, del odio, de alimentar el discurso del odio, pero este comienza, señor Sancho, cuando representantes públicos de esta corporación municipal participan en manifestaciones donde se nos menosprecia y donde se nos insulta", ha dicho la primera edila.

"Y yo les voy a mostrar a todos, porque me preocupa la limpieza de esta ciudad y me encargué de que la empresa de limpieza recogiera lo que repartían y con lo que ensuciaron las calles, los papeles que tiraron", ha remarcado la alcaldesa, quien ha recurrido a una caja de cartón repleta de folletos con las leyendas Ortolá caracul, Begoña Carrasco botiflera o Los antifeixistes de Castelló vos desitgem bones festesy los ha tirado en el centro del salón de plenos. Dirigiéndose a la bancada de la oposición ha dicho: "Han venido aquí a darnos lecciones de democracia y a llamarnos fachas, en esos papeles se nos insulta y se nos señala", ha remarcado.

Folletos de la manifestación del sábado pasado. / P. A.

"Señor Sancho, el odio empieza aquí y si no quieren que nos digamos palabras malsonantes, contra las que también me manifiesto, nos lo tendremos que mirar porque representamos a todos los castellonenses y estamos aquí para darles solución, deben pensarlo antes de salir aquí y dar aseveraciones y contra el totalitarismo no vamos a dar ni un paso atrás, téngalo ustedes claro".

El debate se ha alargado cuando la concejala valencianista Vera Bou ha salido al atril a realizar un ruego y antes de hacerlo, le ha reprochado a Carrasco que les acusara de tirar esos papeles "porque es injusto", si bien ha reconocido que sí que llevaba una pancarta en esa manifestación. La alcaldesa le ha contestado que no podía salir así sin darle la palabra la presidenta del pleno como si "esto fuera una anarquía. ¿O ha salido usted a hacer teatro? Déjenme presidir el pleno y no me obliguen a tomar otras medidas".

Durante el pleno, y en clima alterado, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado que él también ha recibido insultos de un antidisturbios en una manifestación.