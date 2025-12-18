El casoplón que puedes comprarte en Valencia si te toca el Gordo de Navidad: 240 m2, piscina, chimenea y al borde del mar

Ser uno de los afortunados que el 22 de diciembre celebran la Navidad por todo lo alto como flamantes nuevos ganadores del primer premio de la lotería de navidad, más conocido como el Gordo. Ese es el sueño de todo españolito que, en vísperas de las fiestas natalicias, se ha hecho con al menos una participación del tradicional y pródigo sorteo.

Ganar el Gordo de navidad es sinónimo de muchos miles de euros, de cientos de miles de euros en realidad. Tener un décimo del primer premio de la lotería de navidad supone recibir un ingreso de nada más y nada menos que 400.000 euros que, luego, se verán empequeñecidos por la obligación de contribuir con la Hacienda pública. En total, el premio en neto supone ganar 328.000 euros, una cifra que tampoco está nada mal.

Celebración del primer premio de la lotería de navidad de 2024. / Borja Sánchez-Trillo/EFE

¿Qué hacer con ese dinero? Cada uno tiene sus necesidades y circunstancias, aunque es habitual soñar con viajar y, por supuesto, con comprar una buena casa o, al menos, acabar de pagar la que ya se tiene.

Pero, en realidad, tener un décimo premiado del Gordo de navidad puede realizar ambas aspiraciones. ¿Para qué renunciar a algo si el dinero llega para todo? Un viaje con los 8.000 euros del pico del premio (recordemos que son 328.000 euros netos) da para mucho: desde una isla paradísiaca a un país exótico o uno vecino, pero a todo tren. Un viaje de esos que no se olvidan. Lo de la vivienda ya es otro cantar.

Comprar una casa espectacular en Valencia

Con el resto del premio, los 320.000 euros netos que quedan tras destinar 8.000 a viajar, son varias las posibilidades disponibles aunque, dado el precio imparable de la vivienda en Valencia, cada vez es más difícil encontrar una buena oportunidad.

El portal inmobiliario Tu Casa ofrece, no obstante, una propiedad en Valencia más que interesante por su estado de conservación, su superficie y su ubicación. Y, además, entra dentro del tope de los 320.000 euros del décimo premiado con el Gordo de navidad puesto que este es, precisamente, su precio: 320.000 euros.

La vivienda es una casa tradicional que conserva "muchos elementos originales que reflejan su carácter histórico". Dispone de "techos altos con molduras decorativas y rosetones, suelos bellamente conservados y elegantes puertas de madera con herrajes de hierro forjado". También cuenta con "azulejos cerámicos pintados a manos que aportan calidez y color a las escaleras y paredes, mientras que las vigas de madera vista y los gruesos muros de piedra evocan la artesanía atemporal" propia de la zona en la que está enclavada.

Pero en la propiedad también hay espacio para el esparcimiento al aire libre y el disfrute en el agua. Y es que tiene un "patio interior soleado con su propia piscina".

Décimo para el sorteo de la lotería de Navidad, más conocido como el Gordo. / Mª José López/EP

Cómo es la vivienda

La casa goza de 240 m2 de superficie distribuidos en una planta baja, dos alturas y terraza. En cota cero, hay "un amplio vestíbulo y varias acogedoras zonas de estar, una oficina, un salón con chimenea, una cocina recién equipada con electrodomésticos de alta gama y un amplio comedor que conecta directamente con el patio y la piscina". Como curiosidad, "el techo de la cocina tiene azulejos pintados a mano" y "cuidadosamente conservados".

También en la primera planta hay un dormitorio independiente (se accede por el patio) con "baño en suite y terraza cubierta" que se convierte en un espacio extraordinario como cuarto de invitados.

Una opulenta escalera de mármol lleva al distribuidor del primer piso, donde se ubica el dormitorio principal, con un "baño en suite, armarios empotrados y un balcón al estilo francés con vistas al patio trasero", una segunda habitación también con "baño en suite" y una tercera alcoba que "comparte un baño familiar". En la segunda planta hay "un pequeño trastero" y un acceso "a la terraza de la azotea".

Una de las joyas de la casa es el patio interior de la vivienda, un espacio repleto de plantas, arbutos y árboles, con fuente, piscina, azulejos tradicionales, terraza cubierta, baño, cocina de verano y zona de barbacoa.

Un municipio muy tranquilo al borde del mar

Esta fabulosa propiedad, cuyo precio es de 320.000 euros, se levanta en un tranquilo municipio situado a un paso de la playa y con todos los servicios, incluidos el transporte en tren.

La zona está "rodeada de naranjos y campos abiertos, lo que proporciona un entorno rural y calmado, con fácil acceso a la Costa Blanca y a las principales arterias" de comunicación terrestre, como la A-7 y la carretera N-332.

Se trata de Almoines, una pequeña localidad cerca del mar con tiendas, cafeterías, un mercado semanal y escuelas locales. Está a menos de una hora de València ciudad y a sólo diez minutos del centro neurálgico de la comarca y uno de los municipios más importantes de la provincia: Gandia, con la que se encuentra conectada por carretera y mediante transporte público.