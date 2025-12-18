El Consell admite contactos con el Consulado de Marruecos para devolver a menores migrantes no acompañados

Desde julio de 2023, Elena Albalat podía ver los plenos de las Corts desde la pantalla o, como mucho, la tribuna de invitados como directora general o secretaria autonómico cuando comparecía su entonces consellera y jefa, Susana Camarero. Este jueves, sin embargo, ha saltado al ruedo parlamentario como máxima responsable de Servicios Sociales, un estreno en el que ha explicado su hoja de ruta, con la creación de una "historia social única", y en el que se ha topado con la presión de Vox sobre menores migrantes no acompañados, del que ha dicho que se están haciendo ya gestiones "diplomáticas" para fomentar el regreso, si bien, señalando que las competencias son mayoritariamente estatales.

Albalat había esquivado hablar del tema de la inmigración y los menores no acompañados en su primera intervención. Es una de las patatas caliente, uno de los puntos sobre los que sus aliados parlamentarios más aprietan. Pero no lo ha podido evitar en la segunda, tras la referencia directa de la diputada voxista, Miriam Turiel, que le ha reclamado "ratificar lo acordado" con su partido para apoyar a Llorca como president: "llevar a cabo una labor diplomática para fomentar el retorno de los menores no acompañados a sus países de origen", para lo que incluso Vox incorporó una partida en los presupuestos de 2025.

En su respuesta, la consellera ha reseñado "lo importante que es el retorno de los menas a sus países", calcando la referencia sustantiva usada por la formación ultra, y aunque ha indicado que en su mayoría los acuerdos para fomentar estos retornos "son competencias estatales", ha asegurado que su departamento está "trabajando en fórmulas legales" para que estos menores vuelvan con sus padres y sus familias. En este sentido, ha desvelado contactos con el Consulado de Marruecos. "Estamos impulsando la coordinación con los representantes diplomáticos en la Comunitat Valenciana de los países de origen", ha indicado Albalat, citando al consulado marroquí. "Agradecemos que haya ratificado lo acordado con el presidente Pérez Llorca", ha contestado Turiel, satisfecha.

Ese compromiso no ha sentado tan bien en la izquierda que le ha reprochado que se hayan "vendido al discurso racista" de Vox. "¡Qué desgraciados pueden ser cuando están ustedes al gobierno!", ha dicho Francesc Roig, de Compromís, indignando a la bancada del PP. No obstante, si algo le han echado en cara PSPV y Compromís ha sido su trayectoria en el Ejecutivo autonómico ya que por mucho que sea nueva consellera, no lo es en la conselleria. "No es nueva, arrastra mucho pasado con Camarero y Mazón", le han afeado socialistas y valencianistas recordando que ha sido directora general primero y secretaria autonómica, calificándola, entre otras cuestiones.

"Usted no viene de su casa, viene del grupo de whatsapp donde avisó Emilio Argüeso (exsecretario autonómico de Emergencias el 29-O) que los barrancos estaban a reventar y les abandonaron", ha indicado la valencianista Nathalie Torres recordando las víctimas de la teleasistencia o la ¡s de los hogares tutelados de Picanya. "Siga otro camino que no sea el que ha vanagloriado de Camarero, porque sino no irá por buen camino", ha indicado Silvia Gómez, del PSPV, que le ha reclamado pedir responsabilidades al alcalde de Jérica tras su imputación por acoso sexual a dos menores. “Son especialistas en pedir responsabilidades pero no asumen ninguna”, ha indicado.

Nueva historia única

Más allá del tema migratorio, y dentro de su puesta de largo, Albalat ha anunciado que en los "próximos meses" se aprobará el decreto para impulsar la historia social única y el sistema de información para la gestión de los servicios sociales del sistema público valenciano, algo que ha definido como una "herramienta fundamental" que permitirá "integrar los datos sociosanitarios de todos los usuarios y a la vez interrelacionar la atención primaria básica y específica con la secundaria para adaptar en cada momento la intervención y el tipo de prestación más adecuada para el usuario".

Ha sido una de las principales medidas que ha desgranado de cara a su nueva responsabilidad. A ella ha añadido la creación del Observatorio de la Familia, la implementación de más plazas en residencias y centros de día para personas mayores lo que supondrá superar en 2026 las 37.000, el desarrollo de la ley de Voluntariado con un reglamento que impulsará una nueva Tarjeta de la Persona Voluntaria, la reactivación del Consell de Personas Mayores y la puesta en marcha del Consell de la Discapacidad al tiempo que ha anunciado una reunión con el Gobierno central para reclamarle el pago del 50 % de la dependencia y su deuda, unos 4.000 millones, "como el País Vasco y Cataluña".