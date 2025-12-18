El conseller de Sanidad recomienda "en plan jocoso" a un diputado ir a la privada para ser atendido

Las Corts es la representación de la ciudadanía y en esta la variante K de la gripe está haciendo estragos. La curva de contagios está en máximos, una situación a la que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no solo se tiene que enfrentar en su gestión ordinaria, sino que también le ha tenido que hacer frente en el parlamento valenciano. Para empezar, Gómez ha tenido que adelantar su comparecencia un par de horas porque José Antonio Rovira, conseller de Hacienda, se encontraba mal (apareció con mascarilla) y pidió un cambio de turno.

Pero su lado médico lo sacó durante el debate. En este ha visto los problemas del virus en directo con el diputado de Compromís, Carles Esteve, que ha acudido a la cámara autonómica en mascarilla y la voz tocada. "Que se mejore", le ha dicho Gómez desde la tribuna. Desde el escaño, el valencianista le ha hecho el gesto de que no le escuchaba bien, lo que Gómez ha diagnosticado que se debía a un tapón rinonasal debido a la congestión. Ante el diagnóstico, Esteve simuló que llamaba por teléfono y que no le atendían.

"Llame y se le dará cita, demagogias ninguna; y si no le dan cita, le atiendo yo el taponamiento de oído, y sino váyase a la Quirón", ha contestado Gómez, lo que ha provocado la risa de la bancada de la izquierda que minutos antes durante el debate se había dedicado precisamente a criticar al dirigente autonómico por la privatización de la sanidad. Luego ha explicitado que era un "comentario en plan jocoso" entre ambos y que él nunca había trabajado en la privada.