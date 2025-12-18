El Gobierno enfría el acercamiento con Llorca: "Intentar vender normalidad sería estar ciegos a la realidad"

El Gobierno de España rechaza que exista "normalidad política" con la Generalitat pese al acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y el nuevo jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, para poner en marcha una comisión mixta sobre la dana. El pacto, que llega más de un año después de la tragedia y tras la dimisión de Carlos Mazón, ha sido interpretado como un deshielo institucional que sin embargo Diana Morant ha querido poner en cuarentena este jueves, asegurando que aplicar esa lectura sería "estar ciegos a la realidad". Además, ha subrayado que es la Generalitat la que llega tarde a la reconstrucción tras haber generado una "anomalía" durante el mandato de Mazón y ha dado la "bienvenida" al president a la zona cero, la cual ha visitado en sus primeros días en el cargo pero que su antecesor apenas visitó públicamente.

La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV ha pedido "no perder de vista" que Mazón habitaba el Palau hasta "hace escasas semanas". Por ello, ha considerado que "intentar vender que hay normalidad política sería estar ciegos a la realidad", ya que con el expresident se llegó a una "absoluta anomalía" en muchos ámbitos, incluidas las relaciones con el Ejecutivo central.

"No se le puede achacar al Gobierno la anomalía. La anomalía hasta el día de hoy la ha creado el PP. Y digo hasta el día de hoy porque uno no puede pedir normalidad. La normalidad no se pide, se la gana uno y el señor Pérez Llorca de repente se ha acordado de que hay municipios y alcaldes y se da una tourné por los pueblos dana saludando alcaldes y con páginas enteras de titulares. No sé si espera que le pongamos una banda de música", ha señalado tratando de rebajar esos gestos del nuevo president.

De hecho, Morant ha dado la "bienvenida" a la Generalitat a la gestión de la dana "un año y pico después", subrayando que ha sido la administración autonómica, "ellos", los que "no han estado". "Es la Generalitat la que no ha estado", ha incidido, contraponiéndolo con las "más de 200 visitas" que han hecho en ese tiempo los ministros del Gobierno de Sánchez a la zona cero, a una media de "un ministro cada dos días". "Hasta ahora hemos estado solos en la recostrucción. Solos. Si ahora el Consell se quiere sumar más allá de criticar y vender bulos, bienvenido sea", ha agregado.

La socialista ha indicado también que la comisión mixta que se pacta ahora nace con una "condición" impuesta por el Ejecutivo central de que estén presentes en la misma los alcaldes de los municipios afectados por la riada. Según fuentes de Moncloa, este requisito no era aceptado por el Consell de Mazón pero sí accede a ello ahora Llorca.

Además, como ya dijo el ministro Ángel Víctor Torres tras la bilateral en Moncloa, Morant ha exigido también "lealtad institucional". "Si vamos a crear una comisión para seguir aguantando bulos y ataques permanentes de la Generalitat, pues entenderá la ciudadanía que eso no vale la pena", ha dicho. Por ello, ha repetido la petición a Llorca de que sea "leal" y "represente a la Generalitat" y "no a su partido", el PP.