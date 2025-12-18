Jueces para la democracia denuncia el veto al presidente de la Audiencia en un órgano de gobierno del TSJCV

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) muestra su preocupación en un comunicado por "la reciente composición de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), tras la votación celebrada en el día de ayer". Una votación en la que, denuncian, el presidente de la Audiencia Provincial de Valencia José Manuel Ortega Lorente, "ha quedado fuera de dicho órgano, pese a que tradicionalmente ha formado parte del mismo, dada la relevancia de esta Audiencia por su volumen de asuntos y su peso organizativo en la Comunitat Valenciana", señalan desde JJpD.

La Comisión Permanente es el órgano en el que se adoptan muchas de las decisiones relevantes del gobierno judicial autonómico y resulta especialmente importante en el contexto actual, marcado por la implantación de los Tribunales de Instancia y otros cambios organizativos de calado. Desde JpD consideran que "la exclusión del presidente José Manuel Ortega Lorente no responde a parámetros de representación institucional, pluralidad y equilibrio que deberían presidir los órganos de gobierno del Poder Judicial".

Y añaden que desde JJpD "defendemos un modelo de gobierno judicial orientado al buen funcionamiento del servicio público de la Justicia y no condicionado por mayorías asociativas, y confiamos en que esta disfunción pueda ser corregida en la renovación de la Comisión Permanente el año que viene".

El magistrado José Manuel Ortega Lorente tomó posesión como nuevo presidente de la Audiencia de València con dos gestos que suponen toda una declaración de intenciones: Ha estado apadrinado por los magistrados Luis Manglano Sada y Salvador Camarena Grau y ha iniciado su discurso en valenciano. Manglano Sada es actualmente magistrado en la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y fue el juez instructor del caso Naseiro, que investigó la presunta financiación ilegal del Partido Popular en 1990. Camarena Grau también es magistrado de la sección segunda de la Audiencia de València que durante los últimos años ha conseguido ser la sección técnicamente más solvente de las cinco penales que tiene la Audiencia València.