Las víctimas mortales rechazan que la jueza cite a Gabriel Rufián, como pide la abogada que achaca la dana a "geoingeniería marroquí"

La Asociación de víctimas víctimas mortales de la dana, personadas en la causa como acusación particular, rechazan que la jueza Nuria Ruiz Tobarra cite a declarar al diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) Gabriel Rufián, como pide la abogada Pilar Esquinas, que representa a la familiar de un fallecido en la causa de la dana. Una citación que esta abogada justificaba por el fragmento de cuerda con el que se intentó salvar a una menor fallecida en la dana que Rufián entregó a Salomé Pradas el día de su comparecencia.

Ritos satánicos y geoingeniería marroquí como "causas de la dana"

La abogada Pilar Esquinas defiende a la familiar de un fallecido en la causa, Yolanda Garrido, y ambas relacionan las barrancadas y riadas del 29 de octubre con geoingeniería marroquí y ritos satánicos, respectivamente, además de poner en duda las cifras de fallecidos y promover bulos como las víctimas del aparcamiento de Bonaire en las redes.

Expulsadas por defender al abogado "jefe jurídico" de Manos Limpias

La jueza las expulsó de la instrucción el 4 de septiembre porque su primera decisión tras formalizar su entrada en la causa de la dana fue intentar personarse en la pieza separada abierta para decidir si se sanciona a José María Bueno Manzanares, el abogado del exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso , investigado en la causa junto a la exconsellera, Salomé Pradas. Bueno Manzanares se hace eco de las informaciones, sin pruebas, de que el marido de la magistrada ha participado en la instrucción de la causa. También se considera jefe jurídico del pseusindicato Manos Limpias , el colectivo que fue expulsado de la causa y que se querelló, sin éxito, contra la magistrada de la dana , Nuria Ruiz Tobarra.

Gabriel Rufián (ERC) deposita el fragmento de cuerda ante la exconsellera Salomé Pradas, en el Congreso de los Diputados el pasado lunes. / Carlos Luján/ Europa Press

Desconocimiento de la causa

Desde que fue readmitida, la letrada Esquinas ha pedido la nulidad de la causa desde el 3 de septiembre, fecha del auto que decidía expulsarla, aunque como la decisión no era firme podía haber asistido a las declaraciones o interactuado en la instrucción. Y hoy ha solicitado a la magistrada de la dana que cite a declarar como testigo al diputado Gabriel Rufián por entregar un trozo de cuerda a Salomé Pradas. Además de solicitar que se localice a la familia de la menor fallecida y se recabe el fragmento como "vector probatorio". Unas peticiones que demuestran el total desconocimiento de las diligencias realizadas por la jueza de la dana desde el 30 de octubre de 2024.

Familia plenamente identificada

La Asociación de víctimas víctimas mortales de la dana recuerda en su escrito que la familia de la víctima menor de edad "está plenamente identificada en esta causa desde su inicio, se le ha tomado declaración y realizado el correspondiente ofrecimiento de acciones; está debidamente personada como acusación particular, siendo nuestros representados sus padres". De hecho, la magistrada de la dana citó su historia en el auto del 10 de marzo en el que decidió declarar como investigados a Salomé Pradas y Emilio Argüeso.

La cuerda era para "salvar una vida" no un instrumento del delito

Además, sobre el fallecimiento de la menor "el 3 de abril de 2025 se recibió declaración testifical a una interviniente en su rescate, quién ya informó a su señoría sobre el uso de una cuerda y una escalera, que en ningún caso constituyen instrumentos del delito (ni efectos), ya que se utilizaron para intentar salvar la vida" a la menor fallecida el 29 de octubre de 2024.

Un gesto autorizado por los protagonistas

Y añaden que los padres de la menor, "nuestros representados han dado su pleno consentimiento y están perfectamente enterados de lo que la persona que intentó salvar la vida de su hija (y que rescató al resto de la familia) ha realizado con el fragmento de cuerda. Esta persona es a su vez perjudicada de la dana y también está personada como acusación particular en este procedimiento".

"Desconocimiento de las actuaciones y del derecho"

En definitiva, concluyen, "por desconocimiento tanto de las actuaciones como del derecho, las diligencias interesadas por la representación de doña Yolanda Garrido Rosa en su escrito de fecha 18 de diciembre de 2025 devienen totalmente innecesarias".