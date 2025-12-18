La 'era Llorca' arranca en las Corts sin pactos con la izquierda a la vista

Juanfran Pérez Llorca ya puede presumir de tener las primeras leyes promulgadas bajo su mandato, incluso un par de ellas bajo la tan extraña (por poco vista) como anhelada unanimidad. Claro que el Proyecto de ley de acceso al entorno de las personas con discapacidad usuarias de perro de asistencia o la de disolución del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes son dos excepciones dada su baja carga política, lejos de la división con la que se topó la modificación del Reglamento de las Corts, con amenaza de acabar en el Tribunal Constitucional, o la renovación de dos órganos consultivos: el Consell de Transparencia y la Agencia de Seguridad Ferroviaria.

El primer pleno ordinario del nuevo Consell repitió las alianzas que más se han venido dando en los dos años y medio anteriores. Da igual que haya ofrecimiento de pactos o deshielo entre instituciones, la distribución parlamentaria en las Corts es la que es y los bloques que dividen las bancadas de la derecha y la izquierda siguen siendo graníticos. En esta ocasión, 51 votos por un lado y 43 por el otro, o lo que es lo mismo, los diputados de PP y Vox frente a los de PSPV y Compromís, con dos ausencias de los primeros y tres de los segundos.

Los votos de populares y voxistas permitieron sacar adelante el nuevo Reglamento de las Corts, con rango de ley, oficialmente la primera norma de la era Llorca que se validó con el aviso de PSPV y Compromís de que llevarán la medida al Tribunal Constitucional por la forma de su tramitación. Esta se ha hecho por la vía de la lectura única, sin paso por comisión ni posibilidad de presentar enmiendas de la oposición, lo que para socialistas y valencianistas supone "pisotear" sus derechos de participación en el debate. A ello se suma el contenido.

El síndic de Vox, José María Llanos, habla con compañeras de su partido, en las Corts. / Ana Escobar / EFE

La propuesta pactada por PP y Vox a finales de octubre (lleva la firma de Llorca, cuando era todavía síndic) afecta a 13 artículos que, entre otras cuestiones, disuelve la Comisión de Políticas de Igualdad de Género y Colectivo LGTBI para integrarse en la Comisión de Familia, Servicios Sociales e Igualdad, eliminar las comisiones de Derechos Humanos o de Asuntos Europeos, borrar el lenguaje inclusivo o permitir modificar los créditos presupuestarios vía enmiendas de los órganos estatutarios, lo que abre la puerta a recortar entes como la Acadèmia Valenciana de la Llengua. Ambos partidos votaron a favor después de un debate agrio, muy duro, con cruce de acusaciones de "fascismo", "machismo" o de "enrollarse que te cagas".

"El PP ha vendido su alma al diablo y dice no a la igualdad, a los derechos humanos, al colectivo LGTBI y a Europa", señaló el síndic del PSPV, José Muñoz. "Es un retroceso democrático, son un peligro", agregó la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro. Populares y voxistas defendieron los cambios para "ganar agilidad" y "adaptarse a la realidad". No obstante, lo hicieron con más ahínco los segundos que los primeros como se vio tras la votación en el nivel de aplausos. En este sentido, el diputado del PP, Alejo Font de Mora, se centró en acusar a la izquierda de "ocultar sus vergüenzas" mientras el portavoz de Vox, José María Llanos, reivindicó la medida: "No aceptamos la existencia de comisiones con nombres y apellidos que suponen privilegios para unos y desprecio para el resto".

Sin acuerdo en Transparencia

Esa distribución no fue suficiente para sacar adelante la elección de los nuevos miembros del Consell de Transparencia y la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, aunque sí podría salir con los mismos votos en futuras votaciones. Estos son los dos primeros órganos consultivos de los que se activa su renovación desde que Llorca tendió su mano a la izquierda para desbloquear todos los entes con mandato caducado. Este ofrecimiento sufrió un baño de realidad y mostró las mismas bases sobre las que se ha apoyado anteriormente la renovación de À Punt o de la Agencia Antifraude.

Los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, dialogan durante el pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Así, y aunque el voto es secreto, la entente entre los dos exsocios del Consell quedó patente al apoyar una papeleta compuesta por los dos nombres planteados por el PP (el exdiputado de Cs, Vicente Fernández y la profesora universitaria Sonia Barriga) y el propuesto por Vox (su diputado en el Congreso, Eduardo Luis Ruiz). Sus nombres se repitieron 51 veces, Compromís votó a su candidata, Sofía García (14 votos), mientras el PSPV lo hizo en blanco, lejos todavía de los tres quintos (60 diputados) que se requerían en primera ronda.

No obstante, tras el cambio de ley que impulsaron PP y Vox en 2024, ese resultado les valdrá para sacar sin la izquierda estos nombramientos en dos meses cuando se repita la votación. Lo mismo con los tres representantes de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, donde hubo 51 votos a favor de los candidatos propuestos por otros 43 en blanco. En esta, la votación se deberá repetir dentro de, al menos, un mes en la cámara. Eso sí, esta distribución no es suficiente para otros órganos clave como el Consell Jurídic Consultiu o la Sindicatura de Comptes.