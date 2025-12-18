Llorca señala que el aval de Sánchez a la comisión mixta de la dana deja en una "posición incómoda" al PSPV

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha señalado este jueves que la comisión mixta pactada el día previo con Pedro Sánchez en Moncloa deja en una "situación incómoda" a Pilar Bernabé y Diana Morant, dirigentes del PSPV y con cargos en el Gobierno y que en este tiempo han venido rechazando la creación de este órgano, reclamado con insistencia por el Consell tanto en tiempos de Carlos Mazón como ahora con Pérez Llorca.

El nuevo jefe del Consell ha recordado que la ministra y la delegada del Gobierno han estado "mucho tiempo" tildando esta comisión de "ocurrencia" y de "no tener sentido", y e ha preguntado "qué piensan" de que este miércoles, en su encuentro con Sánchez en Moncloa, el presidente del Gobierno accediera a su petición.

Para Llorca, "el problema" del PSPV durante la dana "es que han esperado siempre el mensaje de Madrid, y así no se solucionan las cosas. Las cosas se solucionan en una crisis cuando tú trasladas el mensaje de lo que hace falta a Madrid", ha dicho antes de invitar a Bernabé y Morant a una "reflexión" y a "buscar sendas de diálogo".

Pese a que Morant ha enfriado esa concesión este mismo jueves y Bernabé ha cargado contra la gestión de la dana de la Generalitat, Llorca no ha querido ir al choque y ha vuelto a proyectar un perfil moderado y centrista. Así, ha rechazado una réplica directa, si bien sí ha lamentado que se mantengan en ese tono pese a que él "quiere dialogar", algo que "todavía no han entendido", ha dicho.

En cualquier caso, ha repetido que la comisión mixta llega tarde y ha asegurado no tener novedades al respecto sobre las fechas de arranque. Sí que ha reconocido la "importancia" de que estén presentes los alcaldes, una novedad que se arroga el Gobierno, que asegura que Mazón vetaba esta opción.

En ese sentido, ha insistido en que este foro permita agilizar la reconstrucción y corregir errores. "Yo abogo por que se cambien las reglas del juego, que se aprueben normativas que permitan solucionar en el tiempo o abreviar el tiempo para esas obras de recuperación y sobre todo para especialmente aquellas obras que garanticen la seguridad que merecen todos los valencianos en las zonas afectadas. Si se tramitan los procedimientos administrativos ordinarios para llevar a cabo esas obras tan importantes, tardarán años. Fíjese, tardarán años algunas para empezar, pero tardarán muchísimos años para terminar", ha repetido.

Pide un pacto en À Punt

Y en esa línea pactista, Llorca ha vuelto a tender la mano a izquierda y derecha para resolver el nombramiento de la presidencia del Consejo de Administración de À Punt, ahora en interinidad tras el salto de Vicente Ordaz al Palau. Llorca ha dicho tener "claro" que tanto la tele pública como los órganos estatutarios o la Mesa de las Corts deben contar con representación de "todos los partidos".

"Por tanto -ha añadido- quiero conseguir eso y ofrezco públicamente al PSPV, Compromís y Vox que demos ejemplo. Si ayer fuimos capaces de sacar de 100 ideas una pactada con el presidente del Gobierno, vamos a coger ese guante y demostrar a la sociedad valenciana que estamos a la altura y vamos a pactarlo", ha dicho sobre ese nuevo nombramiento.