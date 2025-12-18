Vaivén
Llorca se sorprende ante la cantidad de periodistas en Valencia
L-EMV
Juan Francisco Pérez Llorca ha recuperado la tradición del brindis navideño con la prensa en el Palau. El año pasado, tras la riada y la gestión del Consell envuelta en protestas, no hubo celebración alguna de Carlos Mazón. El nuevo president ha mantenido el lugar que su predecesor eligió en 2023: el Saló de Corts y no el patio gótico, como era habitual hasta entonces. En su brindis, un ufano Pérez Llorca sin corbata presidencial ni polémicas con las que lidiar (todo se andará...) ha recordado su trayectoria desde concejal de la oposición en el pequeño municipio de Finestrat y se ha mostrado sorprendido del número de periodistas congregados. Ha bromeado así con su secretario autonómico Vicente Ordaz sobre la cantidad de entrevistas que va a tener que ordenar y ha mostrado su buena disposición incluso con los periodistas de ideología distinta a la suya. Seguro que alguien ya ha recordado al president que esto va de hechos y datos y no de orientación política.
