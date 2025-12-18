Marciano Gómez reivindica que los quirófanos operan al 75 % de su capacidad frente al 73 % del Botànic

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha reivindicado que los quirófanos valencianos operan al 75 % de su rendimiento quirúrgico -esto son las horas de intervenciones respecto al tiempo total disponible- frente al 73 % de la era del Botànic. Lo ha hecho durante su intervención en las Corts Valencianes, en la que ha sacado pecho de su gestión durante la actual legislatura en aspectos como el fomento de la salud mental, con una inversión de 724 millones y la creación de 630 puestos de trabajo; la implantación de la inteligencia artificial y el desarrollo de la estrategia digital; la apuesta por Atención Primaria (AP), con la creación de una dirección general y el nuevo decreto de AP, no exento de polémica por "medicocentrista y hospitalocentristas"; o la resolución de las ofertas públicas de empleo (OPEs) desde el año 2017, que han dado estabilidad laboral a más de 50.000 personas.

Respecto a lo que resta de legislatura, Gómez ha citado tres medidas, ya anunciadas y pendientes de resolver: la puesta en marcha del Centro de Medicina Predictiva en La Fe junto al centro de protonterapia, que dará tratamiento oncológico personalizado a la ciudadanía; la apertura de puntos de Urgencias 24 horas en las poblaciones con más de 50.000 habitantes para aliviar la carga de los centros de salud y hospitales; y la implantación de un asistente virtual en Atención Primaria que transcriba la conversación entre médico y paciente -se licitará el contrato a finales del primer trimestre- para acabar con la "deshumanización" de la sanidad. En los centros de salud, también se pondrá en funcionamiento un sistema cognitivo virtual para dar citas y que "ningún paciente se quede sin que le cojan el teléfono". "Hemos mejorado la situación heredada -, ha incidido Gómez-, pero no hemos llegado a la meta. Tenemos que seguir mejorando y huir de la autocomplacencia".

Marciano Gómez, conseller de Sanidad, en las Corts en imagen de archivo. / José Cuéllar/Corts

Críticas a la privatización

En contraposición, la oposición -han intervenido Rafa Simó del PSPV y Carles Esteve de Compromís- ha criticado que la gestión de Gómez fomenta "la externalización y privatización" de la sanidad hacia el sector privado. "La partida para enviar cirugías a la privada se ha ampliado de los 22 millones de julio a 56 a finales de noviembre", ha señalado Simó. Es un 154 % más y supone un nuevo incremento, de ocho millones de euros, respecto a lo publicado el pasado 10 de noviembre en Levante-EMV. "¿Sabe lo que dicen en privado los profesionales de la sanidad pública? -, le ha preguntado Simó-. Que parece que el conseller quiera que nos vayamos a la privada".

Rafa Simó, diputado socialista. / Gabriel Utiel

Por su parte, Esteve se ha mostrado preocupado por tener un "conseller de Sanidad que no cree en la sanidad pública" y ha criticado que se haya hecho un "regalo de 107 millones de euros" a Ribera Salud, la empresa concesionaria del hospital del Vinalopó, el último funcionando bajo el 'modelo Alzira'. Según el nacionalista, la gestión de Gómez aboca el sistema "hacia el colapso sanitario". Como ejemplo, ha señalado las 90.000 mujeres pendientes de ser citadas para una mamografía, los 43 días de demora para conseguir una cita en los ambulatorios. Frente a eso, le ha pedido aumentar las plantillas, creer en el modelo de gestión pública y escuchar a los profesionales.

En el apartado de la privatización, Gómez ha reivindicado que su trabajo es "hacer eficaz y eficiente" la sanidad valenciana y, también, que en caso de "no ser suficiente, recurrir "sin ambages" a la privada. En este sentido, ha recordado que bajo su gestión los pacientes con prioridad 1 se han reducido en 2.000 personas, según los datos oficiales de junio de 2024, aunque ha eludido decir que los pacientes con más de 180 personas en las listas de espera quirúrgicas han crecido un 42 % en el mismo periodo. En este punto, Gómez ha tenido un sonado chascarrillo, "jocoso" en su opinión, cuando le ha recomendado a Esteve que si no encontraba cita con su médico de cabecera, él mismo lo trataba y si no quería "váyase a la Quirón".