Médicos de familia proponen las "autobajas" responsables en epidemias de gripe como se hizo con el Covid

La idea no es nueva y de hecho ya se puso en práctica en España en la epidemia de la Covid 19: la "autobaja". Se trata de una declaración responsable que presenta el trabajador en la empresa para justificar su ausencia al trabajo durante un máximo de 3 días por una enfermedad leve y transitoria. Y ahora, en plena ola de gripe con un aumento de casos de infecciones respiratorias el debate vuelve a salir a la palestra, ya que se estima que un 25% de las consultas de los médicos de familia en los centros de salud son, precisamente, por este motivo.

"En estos momentos, los médicos de familia tenemos, como mínimo, un 20 o 25% de las consultas destinadas a personas jóvenes y en activo que vienen a solicitar la baja de dos o tres días. Son personas que no son frágiles ni pertenecen a un colectivo de riesgo así que no deberían acudir al médico a no ser que su estado se complicara (por ejemplo, estar tres días con fiebre) y, sin embargo, se ven obligados a ir a la consulta porque necesitan la baja médica porque no pueden ir a trabajar y necesitan la justificación para esa ausencia", explica Juan Carlos Campos, médico de familia de Atención Primaria y delegado del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM).

La declaración responsable funciona en distintos países con resultados positivos y se le planteó al Ministerio de Sanidad de forma oficial hace un par de años. Sin embargo, las discrepancias con otros ministerios, como el de la Seguridad Social, hizo que la propuesta se quedara guardada en un cajón. "Los ministerios se deberían poner de acuerdo para que un trabajador que tiene gripe y necesita descansar puedo tramitar su baja de dos o tres días. España vive un retraso en esta medida respecto a otros países europeos y es cierto que en picos de gripe los centros de salud se colapsan por distintos motivos, y este es uno de ellos que sí se puede resolver de forma sencilla. Porque venir a por un antigripal y a por el papel de la baja nos quita el tiempo que necesitamos para ver a pacientes que sí necesitan al facultativo", recalca la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina.

La negativa a la medida de las "autobajas" responsables que proponen los sindicatos médicos responde a una "desconfianza hacia el trabajador y a esa idea antigua de la picaresca española, y ya es hora de superar esos tópicos". Al menos, en épocas de pandemias víricas. "Con el Covid se hizo algo parecido y funcionó. Hubo una declaración responsable por Covid y se tramitaba un descanso o baja laboral para evitar desplazamientos y contagios. Pues cuando hay una incidencia alta, o en determinados meses, se deberían activar estos trámites porque los pacientes necesitan ese tiempo de descanso para recuperarse y saturar los centros de salud no es la solución porque, además, perjudica a los pacientes más delicados".

La incidencia de gripe se duplica y se ceba con los más pequeños

La incidencia de infecciones respiratorias agudas por gripe en la Comunitat Valenciana se ha duplicado en la última semana hasta alcanzar los 407,2 casos por cada cien mil personas, frente a los 234,9 casos de la semana anterior, lo que significa un aumento del 98,7 %, según consta en el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas de la Comunitat Valenciana (SiVIRA). También ha crecido un 150 % la incidencia de infecciones respiratorias agudas por covid, al pasar de 6 casos por cada cien mil personas en la semana 49 del año (del 1 al 7 de diciembre) a 15,2 casos en la semana 50 (del 8 al 14 de diciembre). En el caso del virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, la incidencia ha aumentado un 75,7 % hasta situarse en 59,7 casos por cada cien mil personas, mientras que una semana antes era de 33,4 casos.

Según estos datos, en la semana 50 de 2025, la incidencia de infecciones respiratorias agudas por gripe, covid y VRS ha disminuido ligeramente, un 1,7, y se sitúa en 1.171 casos por cada cien mil personas, frente a los 1.192,5 casos de la semana anterior, y casi duplica la incidencia a nivel nacional (de 643 casos).

Por edades, ha subido ligeramente la incidencia de infecciones respiratorias agudas en menores de 4 años, que se sitúa en 4.047,9 casos por cada cien mil personas (4.031,9 una semana antes), mientras que ha bajado un 7,3 % en mayores de 65 años, que alcanza los 865,6 casos por cien mil habitantes (935,1 la semana anterior).

Sobre la incidencia de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves, ha subido un 13,5 % en la última semana hasta situarse en 21 casos por cada cien mil personas, frente a los 18,5 casos de la semana anterior, y es más alta que la media nacional (15,5 casos).