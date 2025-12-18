El miedo de los padres ante las pantallas está en el contenido y el algoritmo

Bonaire, centro comercial de referencia en la Comunidad Valenciana, ha extraído las principales conclusiones de la campaña ’Zona Cero Pantallas’, realizada para sensibilizar sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia. Bajo el lema ‘Desconectar para reconectar’, se desarrollaron distintas iniciativas enfocadas en ofrecer herramientas a las familias para fomentar el buen uso de las pantallas, disfrutar de un tiempo de calidad compartido y reforzar los vínculos familiares.

Durante los días que el evento tuvo lugar en Bonaire se lanzó un reto de desconexión a las familias, dejando sus móviles aparcados mientras permanecían en el centro comercial. Gracias a la implicación de más de 340 familias, la iniciativa consiguió acumular 9.187 minutos sin pantallas, el equivalente a más de seis días. En ese tiempo, padres e hijos depositaron voluntariamente sus dispositivos en taquillas y participaron en actividades, juegos y talleres organizados en el propio centro, diseñados para favorecer la interacción, la comunicación y la experiencia compartida.

La campaña se consolidó como un espacio de escucha activa para las familias y contó con la participación en Bonaire de Lucía Galán Bertrand, conocida como ‘Lucía, Mi Pediatra’, médica especializada en pediatría, divulgadora y autora de varios libros de referencia sobre crianza y salud infantil. Reconocida por su cercanía y rigor, Galán combinó su experiencia médica con un lenguaje claro y empático, conectando con padres y madres desde una perspectiva práctica y realista.

Campaña de 'Zona cero pantallas' que se celebró en Bonaire. / ED

Asimismo, la iniciativa reunió a expertos como Isabel Cuesta (‘Una madre molona’), Rafa Guerrero, Sara Noguera (‘Kimudi’), Alberto Soler y el pediatra Hugo Rodrigues, que participaron en distintos centros de Castellana y compartieron con las familias pautas y reflexiones para avanzar hacia un entorno digital más equilibrado y seguro.

Distancia emocional

De estos encuentros se desprende una conclusión compartida: el debate no es pantallas sí o no, sino cómo acompañar su uso desde el criterio, el ejemplo y la coherencia familiar. Los expertos coinciden en que el mayor temor de los padres no se centra únicamente en el tiempo de uso, sino en la falta de control sobre los contenidos, la exposición a mensajes inapropiados y el papel de los algoritmos, que muestran contenidos sin que el menor los busque activamente.

Las familias manifestaron preocupaciones comunes que se repiten con independencia del contexto social o educativo. Entre ellas, destacan la sensación de distancia emocional, el miedo a que el móvil sustituya la comunicación en casa y la dificultad para detectar a tiempo problemas emocionales, cambios de humor o situaciones de aislamiento. El tiempo frente a las pantallas sigue siendo un foco de tensión en muchos hogares, con impacto en el sueño, el estudio y el estado de ánimo de los menores, especialmente cuando el uso se prolonga por la noche.

Los expertos coincidieron en que el uso de pantallas en la infancia responde en muchos casos a factores estructurales y emocionales, como la conciliación laboral, el cansancio o la falta de redes de apoyo. Por ello, recomiendan empezar por el ejemplo adulto, establecer pocas normas claras y estables —como evitar pantallas en las comidas, durante el estudio o por la noche— y retrasar en lo posible el acceso a smartphones y redes sociales. En la adolescencia, subrayan la importancia de priorizar el vínculo frente al control, fomentar la conversación, ofrecer alternativas saludables al ocio digital y acompañar a los menores ante cualquier dificultad

Documental y pódcast

Como cierre de la iniciativa, Castellana Properties ha presentado el documental “Zona Cero Pantallas”, que recoge los testimonios de los expertos y las principales conclusiones del proyecto a nivel internacional. Además, todas las charlas y mesas redondas, incluidas las realizadas en Bonaire, están disponibles en abierto en el pódcast homónimo, accesible en Spotify y YouTube.