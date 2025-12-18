La nueva era en el Palau aterriza en las Corts desplegando la bandera del valenciano "de la calle"

La nueva etapa en el Palau de la Generalitat ha aterrizado este jueves en las Corts. No lo ha hecho bajo intervención alguna de Juanfran Pérez Llorca, que no se ha pasado por el pleno parlamentario en dos días, sino con el estreno de José Luis Díez. El nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia ha exhibido en su comparecencia sus responsabilidades y, sobre todo, la novedad de que por primera vez este departamento asuma Política Lingüística, bandera que Díez ha desplegado por su "papel protagonista" y que ha acabado en motivo de refriega.

Pero antes de hablar del valenciano, Díez ha centrado su intervención en justificar su propia existencia como vicepresidencia y conselleria. "Conselleria, que no chiringuito", ha indicado tras desgranar todas las funciones que cuelgan de su departamento, desde Proyectos estratégicos hasta Deporte pasando por Fondos europeos, Comunicación o Relaciones con las Corts. "Espero que sea un cajón de sastre y no un cajón desastre", ha ironizado la socialista Mercedes Caballero. "La conselleria parece un departamento para preparar la candidatura de Llorca para 2027", ha añadido Aitana Mas, de Compromís.

En ese despliegue de responsabilidades ha señalado alguna que otra medida de cara a los próximos 17 meses, como el "impulso" de la Oficina de Evaluación de Proyectos de Inversión, la creación de una figura de atracción de proyectos autonómicos que dé beneficios fiscales, la participación del Instituto Valenciano de Finanzas en esas inversiones estratégicas, la creación de oficinas comarcales del Consell o el aumento de ayudas a municipios en peligro de despoblación.

Aunque en ninguna de esas áreas ni medidas se ha detenido tanto como en la relacionada con la Política Lingüística. De esta, ha señalado su intención de hacer una "promoción" del valenciano "desde la libertad y el pragmatismo y sin sectarismo", remarcando esta como una "lengua propia que no está subordinada a la de otros pueblos" y con un fomento del "valenciano que se ha hablado toda la vida", defendiendo "el valenciano de la calle de cualquier pueblo".

"No nos queda claro"

La referencia a ese "valenciano del carrer" ha generado confusión en la izquierda, aunque menos que a Vox las menciones sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua. La institución es uno de los caballos de batalla reiterados de los voxistas que han apretado nuevamente con su recorte económico a la mitad. "No nos queda clara su posición respecto a los presupuestos de la AVL", ha tenido que insistir en un momento Joaquín Alés, síndic adjunto de la formación.

"En Vox va a encontrar firmeza y claridad en defensa de nuestra lengua singular que no tiene nada de unitaria con la catalana", ha señalado el portavoz voxista entre la amenaza y la reivindicación. "La AVL tiene sus presupuestos", ha explicado Díez en su respuesta incidiendo en la línea abierta por Llorca: que el problema no es tanto de recorte económico, sino de que estas las ha de destinar a sus "funciones asignadas", que no es tanto la promoción, que recae en la dirección general dependiente de Presidencia, sino en ámbito normativo.

Y más allá de las referencias a Carlos Mazón que le han lanzado, el otro foco sobre el que ha tenido que esquivar reproches de la izquierda ha sido À Punt, competencia que también tiene. "Si no quiere que Toni Cantó y el resto de bocachanclas se carguen À Punt, póngase las pilas", ha indicado Caballero por parte de los socialistas, crítica que Díez ha evitado incidiendo en que es el consejo de administración y sus respectivos órganos los que tienen "absoluta libertad" para tomar sus decisiones. No ha habido, sin embargo, ofrecimiento de pactos para sustituir a Vicente Ordaz en este órgano, algo para lo que ya suena Pau Pérez Rico, de nuevo, como en la anteiror etapa del Palau, sin la izquierda.