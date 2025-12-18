Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pablo Broseta dimite y abre la puerta del Consell a Ruth Merino

El secretario autonómico deja el cargo en la secretaría autonómica de relaciones con la UE y las comunidades autónomas, puesto para el que suena la exconsellera de Hacienda

Manuel Broseta, Carlos Mazón y Pablo Broseta, en julio de 2023.

Manuel Broseta, Carlos Mazón y Pablo Broseta, en julio de 2023. / Germán Caballero

Redacción Levante-EMV

València

Continúa la remodelación del Consell de Juanfran Pérez Llorca, en concreto en el segundo escalón de la administración. El que ha sido durante casi dos años secretario autonómico de Representación ante la UE y las Comunidades Autónomas, Pablo Broseta, anuncia que deja su responsabilidad.

"Tras dos años de intenso trabajo y actividad en Bruselas en los que he conseguido que la Generalitat y nuestra Comunitat tenga la máxima representación institucional ante los órganos de la UE y la participación en proyectos y programas europeos que nos afectan e interesan, os comunico que acabo de presentar mi dimisión irrevocable como secretario autonómico para la Unión Europea y la acción exterior. Muchas gracias por vuestro apoyo estos años", ha publicado en sus redes sociales.

Despedida de Broseta.

Despedida de Broseta. / Levante-EMV

Broseta dimite antes del pleno del Consell que este viernes previsiblemente continuará con una nueva tanda de ceses y nombramientos, tras la salida de Carlos Mazón el 3 de noviembre. Broseta se incorporó en enero de 2024 al Consell de Carlos Mazón, un movimiento con el que el apellido más ilustre del centro derecha valenciano regresaba a la política. También su hermano Bruno tuvo un paso por la Generalitat. Pablo Broseta no ha informado de sus próximos pasos profesionales.

En cualquier caso, la vacante que deja Broseta con su renuncia abriría la puerta al regreso de Ruth Merino a la Generalitat. La exconsellera de Hacienda, fichaje de Mazón después de que esta dejara días antes Ciudadanos, fue la única 'sacrificada' en la remodelación del gobierno de Pérez Llorca y ahora suena como posible recambio del hasta ahora secretario autonómico.

TEMAS

