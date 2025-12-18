Pilar Bernabé ante los casos de abusos "en las filas de la derecha": "El PP ya está bajando el nivel" de crítica

Las denuncias por acoso sexual en los partidos políticos no cesan, salpican a todas las formaciones y se usan de arma arrojadiza. Mientras el PSPV investiga el caso Almussafes, por el que el alcalde, el socialista Toni González, ha sido suspendido de militancia y obligado a dimitir de sus cargos orgánicos, aunque sin renunciar a la alcadía desde el grupo Mixto, en Jérica saltaba a los medios este jueves que alcalde, Jorge Peiró, del PP, está siendo investigado por dos presuntos delitos de agresión sexual a menores. El PSPV no ha tardado en devolver las críticas al PP y exigir explicaciones al president Juanfran Pérez Llorca.

La delegada del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, advertía este jueves en el Forum Europa que están "saliendo casos en las filas de la derecha", donde la semana pasada "estaban sobreexcitados" con los casos del PSOE y ahora "están bajando el nivel". El acoso machista es un problema “estructural” que afecta a los partidos porque “son reflejo de la sociedad”, afirma Bernabé. Tanto ella como la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, admiten los errores en el protocolo de denuncias de los socialistas afloradas en el caso Salazar.

A preguntas de los medios, Bernabé ha explicado que "los errores se asumen, se corrigen y se pide perdón" y de ellos "se aprende". Y en este sentido los socialistas anuncian que "vamos modificar el protocolo para que sea infalible", en palabras de Bernabé. Una modificación que pasaría por vetar las denuncias anónimas (ante la imposibilidad de hacer seguimiento de los casos cuando se desconoce al o la denunciante) y por establecer mecanismos de comunicación entre el órgano contra el acoso sexual y los cuadros de dirección del partido.

Morant llama al orden

Está por ver en qué medidas los casos de acoso sexual pasarán factura electoral. "Nadie puede escapara a tener casos de acoso, machismo y acciones ofensivas a las mujeres". La cuestión es "cómo se abordan" y, según Bernabé, el PSOE "ha puesto los mecanismos para abordarlo de la manera más contundente posible".

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant, ha anunciado por su parte que ante la "crisis" que atraviesa el partido en Almussafes por las acusaciones contra Toni González, Ferraz ha autorizado la constitución de una gestora. El partido “está trabajando en esos expedientes para ver cuál es la solución óptima para proteger a la víctima denunciante", que es la "prioridad". Sobre la posibilidad de llevar los casos de acoso a la Fiscalía, Morant ha dicho que la decisión de acudir a la justicia debe ser de la persona que denuncia. “No podemos actuar en nombre de terceros”. Morant ha advertido a la militancia de Almussafes de que "no cabe otra cosa más que respetar a la denunciante" y no "repetir el acoso en términos de hostigamiento". La premisa es "yo sí te creo".