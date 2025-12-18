La plantilla de À Punt suspende al director de informativos con 160 de los 179 votos emitidos

La mayoría de la redacción de informativos de À Punt suspende a su dirección. Es el resultado que deja la consulta informal realizada por el Consell d’Informatius, un órgano de representación, y que arroja 160 votos en contra, 12 a favor y 7 que no saben/no contestan. Es casi el 90% de los participantes, aunque el censo de la redacción de informativos es de aproximadamente 413 trabajadores, con lo que ha votado menos de la mitad.

Desde que comenzó este año, los cambios en la cúpula directiva derivados de la nueva ley de PP y Vox han provocado una marejada en la redacción de informativos de la radiotelevisión pública valenciana. Vicente Ordaz, que acaba de ser nombrado secretario autonómico de Comunicación de Pérez Llorca, se convirtió entonces en el presidente del consejo de administración.

Una de las primeras decisiones fue sustituir al anterior director de informativos, Iván Esteve, y nombrar a Josep Magraner, extrabajador de Canal 9 y hasta entonces en la EMT de València. Es una decisión que llegó después de la entrada de Francisco Aura como director general de la cadena (en sustitución de Alfred Costa).

Casi un año después de que comenzaran los cambios, la redacción suspende a Magraner. El Consell d’Informatius se ha acogida a la capacidad que le da el nuevo reglamento para valorar a través de un informe su “desacuerdo” con la dirección, una vez pasados seis meses desde el nombramiento de cargos. Con todo, el reglamento no contempla esta votación, aunque el Consell ha querido realizarla para respaldar su dictamen pese a carecer de validez jurídica.

“En el informe reiteraremos las denuncias que ya hemos hechos sobre los casos de manipulación y de falta de objetividad en nuestros informativos”, señala una nota distribuida esta mañana por el consell, que en los próximos días presentará su escrito de valoración. Hablan del deterioro de la imagen de la cadena y del ambiente de trabajo.

El Consell d’Informatius es un órgano de reciente creación y que sustituye al anterior formato creado en el inicio de la nueva À Punt. Entonces tenía más margen de maniobra y competencias para influir en las decisiones de la radiotelevisión pública valenciana. Por ejemplo, el anterior reglamento preveía la consulta previa a la Redacción sobre las propuestas para a ocupar la dirección de informativos. Con el nuevo reglamento en vigor, el consejo de administración desactiva ese control.

"Acoso y derribo"

Frente a las críticas y frente a esta consulta, el director de Informativos, Josep Magraner, anuncia que va a pedir amparo al consejo de administración de la casa ante lo que considera una “clara estrategia de acoso y derribo”. “Se han vertido acusaciones muy graves sin ninguna prueba e incluso con mentiras manifiestas que han sido rebatidas de inmediato”, apunta, en relación a supuestas omisiones en los informativos, como un lapsus del líder del PP, Núñez Feijóo, en el Congreso. También se le ha afeado que se inserten reacciones de la Generalitat cuando es criticada por la oposición. “Es una práctica habitual en todos los informativos”, añade.

Por otro lado, la dirección subraya que se trata de una “consulta no autorizada y sin ninguna cobertura legal”, y donde “las personas que lo han autorizado son juez y parte”, que buscaba un titular “de manera irregular y sin ningún control, de manera tendenciosa”. Motivo por el que pide amparo al consejo de administración, “para que tome las decisiones que considere oportunas”.