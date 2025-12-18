El PSPV-PSOE exige a Pérez Llorca que explique desde cuando conocía la investigación al alcalde de Jérica

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, Vicent Mascarell, ha convocado este jueves una rueda de prensa urgente para exigir al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que explique desde cuando sabía que el alcalde de Jérica, del PP, estaba implicado en un caso de acoso sexual a dos menores de edad. Mascarell, que ha recordado que Pérez Llorca es el secretario general del PP de la Comunitat Valenciana y que como responsable de organización tenía conocimiento de la existencia ya no solo de las denuncias judiciales interpuestas por los menores, sino también de su detención el pasado mes de septiembre, de la imputación de su alcalde y de las medidas cautelares de alejamiento de las víctimas que dictó el juez.

En este sentido, el dirigente socialista ha dicho que “sin embargo en todo este tiempo Pérez Llorca no ha hecho nada, no ha apartado ni del PPCV ni de la alcaldía al primer edil de Jérica ni de su trabajo como asesor de la Diputación de Castellón, en manos del PP, en un caso gravísimo que implica a menores de edad y que tiene una denuncia ante los juzgados” y ha señalado que “lo que ha hecho el PPCV de Pérez Llorca durante estos meses ha sido encubrir al alcalde”.

Finalmente, Mascarell ha afirmado que “no hacer nada” es ser cómplice de los acosadores y ha exigido a al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de encubrir a los militantes del PP que cometen abusos sexuales como ha hecho hasta ahora.