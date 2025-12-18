Tengan a mano el abrigo: el año se despide con frío y lloverá en Nochebuena

Que este 2025 esté registrando temperaturas por encima de la media de los últimos 35 años (desde que hay registros), no significa que no puedan registrarse episodios de frío intenso. Si usted ha comprado un abrigo para la nena o un jersey de lana de lo más navideño para sorprender a la familia en alguno de los ágapes navideños o de fin de año, sepa que amortizará la inversión. Porque vienen días gélidos. Lo ha avanzado el jefe de climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, en rueda de prensa junto con el delegado de la agencia en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo.

"Hay una probabilidad alta de que la Navidad sea fría y se notará a partir el lunes", ha explicado. Este domingo por la tarde pasará un frente que dará lugar a una "masa fría". Incluso ha señalado la posibilidad de que pueda "nevar algo en el norte de Castelló". La víspera de la Navidad llegará pasada por agua. "Seguramente va a llover en Nochebuena, hay lluvia prevista para el 24", ha comentado Núñez, al ser preguntado sobre las condiciones climatológicas del día en que se celebra el nacimiento del niño Jesús.

Un invierno más cálido

Los últimos días del año serán todavía más fríos. "Hay una alta probabilidad", ha indicado el experto. Es del todo punto lógico, reflexionó, que "en invierno haga frío". "Es una obviedad", ha apostillado. Pero con el cambio de comportamiento de las temperaturas y las lluvias por el cambio climático al final es noticia el hielo en invierno y el sudor en verano.

Por cierto, ¿qué se espera para el invierno? Desde el punto de vista de las temperaturas, hay "más de un 60% de probabilidad de que estén por encima de lo normal". En cuanto a las precipitaciones, a día de hoy "no se ve una tendencia clara", ha zanjado Núñez.