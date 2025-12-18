Expertos en Meteorología anuncian la llegada de un tren siberiano que puede dejar nieve en Valencia: estos serán los días y las zonas de las nevadas

Cambian las tornas en el tiempo y llega una gran masa de aire siberiano, extremadamente frío, que dejará temperaturas gélidas y mucha nieve en buena parte del sur de Europa, incluida la península ibérica. Así lo anuncian expertos meteorólogos que aseguran que Valencia también se verá afectada por esta situación y que es muy probable que se registren nevadas en los próximos días.

Juanjo Villena, redactor jefe de Meteored, portal especializado en la predicción del tiempo, explica que la arribada de un denominado tren siberiano (una gran masa de aire procedente de esta región rusa) provocará "un clima con temperaturas extremas en lugares del sur de Europa como Francia, Italia o Alemania", mientras que la península ibérica "se quedará entre dos aguas: hará mucho frío, pero no tanto como en los países vecinos debido a la presencia de borrascas, que a cambio nos dejarán lluvia e incluso nieve". Todo dependerá de la zona.

Viento extremadamente frío procedente de Rusia

El causante de esta situación plenamente invernal que vaticina la predicción del tiempo para los próximos días es, una vez más, el chorro polar. Las altas presiones se situarán en el entorno de las islas británicas y Escandinavia, mucho más al norte de lo que es habitual, algo que favorecerá la circulación de las borrascas por latitudes más bajas y la llegada de viento del este y el noreste de Europa: las llanuras rusas y Siberia.

Este viento gélido de temperaturas extremas golpeará con fuerza el entorno de la península ibérica (se prevé que deje valores extraordinariamente bajos en Francia o Alemania), que no se verá tan afectada debido al paso de las borrascas. "Las temperaturas serán muy bajas, pero no tanto como en otros puntos de Europa y, además, puede llover", señala Villena.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia también precipitaciones para los próximos días y una caída del termómetro. En Valencia pronostica un descenso importante de la cota de nieve hasta los 800 metros, lo que podría traducirse en nevadas en puntos como el norte de Utiel y Requena, la comarca de Los Serranos, el Rincó de Ademuz, Alcublas o la zona más alta de la Calderona.

La situación será, no obstante, muy incierta y "aún no se puede saber con total seguridad. Todo dependerá de la zona en la que se forme la borrasca que nos afectará en los próximos días", entre otras cosas, aclara el redactor jefe de Meteored. De hecho, la incertidumbre es tal que será necesario estar "a uno o dos días vista para poder afinar mejor" la predicción del tiempo.

Las lluvias harán también acto de presencia en Valencia en los próximos días, según la previsión del tiempo hecha por la Aemet. / Ana Escobar

Dónde y cuándo puede nevar en Valencia

En caso de que se cumplan los pronósticos del modelo europeo, que son los que señalan esa probable llegada del tren siberiano y las posibles nevadas en la península ibérica (Valencia incluida), la borrasca comenzaría a mostrar su influencia a partir del próximo domingo 21 de diciembre. En esta fecha ya se anuncian posibles precipitaciones en la Comunitat Valenciana.

La Aemet anuncia para esa jornada "cielos muy nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas". Las temperaturas irán "en descenso" con "heladas débiles en el interior norte" y la cota de nieve entre los 1.200 y los 1.600 metros.

En la ciudad de València, la lluvia amenazará durante todo el día pero especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones se disparará hasta el 80%.

El tiempo en València ciudad para los próximos días, según la previsión de la Aemet. / Aemet

El lunes 22 de diciembre, una de las datas más especiales de la Navidad con el sorteo extraordinario del Gordo, podría verse teñido de blanco en muchos puntos de la geografía española, entre ellos la provincia de Valencia. La cota de nieve que situará en torno a los 800 metros, lo que podría dejar precipitaciones en forma de copos en la serranía de Utiel, Los Serranos, el Rincón de Ademuz, Alcublas, o las zonas más altas de la Calderona.

El pronóstico del tiempo en Valencia de la Aemet para ese día habla de "probables precipitaciones en el norte, sin descartar en el resto de forma más dispersa" y "en forma de nieve por encima de los 800 metros de altura". Las temperaturas seguirán descendiendo, "con heladas en el interior".

En la ciudad de València será el día en que empiece a notarse de verdad la bajada del mercurio (la máxima se quedará en 13 ºC), mientras que la posibilidad de lluvias seguirá viva pero menor, puesto que descenderá hasta el 50%. En los días sucesivos, las temperaturas seguirán bajando.