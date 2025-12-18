Tráfico en València: Varios accidentes complican los accesos a la ciudad

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. En estos momentos los principales accesos a la ciudad sufren retenciones debido a un tráfico denso y lento. La V-30, la A-7 y la A-3 sufren retenciones a estas horas de la mañana del jueves.

La situación es complicada en la bypass de la A-7 a la altura de Manises y Paterna hacia Castellón. El vehículo que ocupaba un carril ha sido retirado pero continúa la circulación lenta en esta vía. También en Moncada se ha producido un accidente que dificulta la circulación y está generando atascos en esta vía. En sentido Alicante hay un accidente en el término municipal de Museros con dos kilómetros de retención.

Un accidente en el término de Moncada genera casi 5 kilómetros de retenciones, prácticamente desde El Puig sentido sur hacia Alicante. En Valencia hay tráfico lento en las entradas a la ciudad, especialmente complicada en la V-30 hacia la A-7 y sentido hacia el Puerto de València.

Estas son las retenciones de las principales vías;

En la A-3 en el km PK 285.0 - 295.0 niebla. En los km PK 342.0 - 337.0 carril cortado por obras. En los puntos km PK 337.0 - 338.0 congestión. En los km PK 342.0 - 337.0, carril cortado por obras. En el punto PK 349.0 tráfico lento por un accidente a la altura de Quart de Poblet.

En la A-7 en los km PK 341.0 - 337.0 hay retenciones a la altura de Torrent. En el km 344.0 carril cortado en Torrent. En los puntos km 330.0 - 335.0, retenciones a la altura Manises - Riba-roja de Túria.

En la V-30, retención en el PK 6.0 - 10.0 a la altura de València - Mislata. En los kilómetros km PK 6.0 - 10.0 en Mislata. En el punto PK 9.9 accidente, tráfico lento.

En la Ronda Nord, en los puntos PK 1.6 - 0.0 congestión.

En la CV-36 el tráfico es lento en el PK 11.0 - 12.0 a la altura Torrent. En los km PK 3.0 - 0.1 retenciones en Picanya - València

En la V-31, a la altura de los kilómentros PK 11.1 - 13.0 retenciones a la altura de Sedaví - València. En los km PK 3.0 - 8.0 a la altura Silla - Catarroja.

