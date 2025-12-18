Un trabajador de prevención de incendios: "Los agentes medioambientales para vigilar barrancos no se pidieron a la puerta que había que llamar"

Otra duda que nadie aclara en la causa de la dana es por qué nadie aceptó movilizar a los agentes medioambientales, dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente. Emergencias asegura que los pidió el 28 de octubre, pero se le denegó. Y Medio Ambiente señala que ofreció de 64 a 80 agentes ambientales para vigilar barrancos o cauces de río en la zona dana que Emergencias ignoró.

Para intentar aclarar este embrollo que enfrenta a la Conselleria de Emergencias con la de Medio Ambiente ha declarado hoy ante la jueza y el fiscal de la dana Francisco Javier Castillo, un operador de la Cpif (Central de prevención de incendios forestales), dependiente de la empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamientos energéticos).

El testigo ha explicado que a las 12.45 horas del 28 de octubre una técnica de Emergencias "me comentó de forma verbal que iban a necesitar a agentes para la vigilancia de barrancos". Castillo ha explicado que en la Cpif no tienen procedimientos ni personal para esta actuación, aunque lo trasladó a un superior, un jefe de sección ya jubilado, quien le dijo que no podía ser "al no depender de la misma dirección general". Y que debían pedirlos por el cauce procedimental. En palabras del testigo que ha declarado hoy, según fuentes conocedoras de su declaración, "no se denegaron" únicamente "no se pidieron a la puerta que había que llamar". Aunque asegura que se informó a Emergencias cómo y dónde debían pedir los agentes medioambientales, aunque desconocía cómo acabó esta secuencia de hechos.

Respecto al ofrecimiento de los agentes medioambientales por parte de la Conselleria de Medio Ambiente ha confirmado que se enteró "a posteriori" y que la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, le informó que el ofrecimiento se había hecho a un departamento equivocado".

Un enredo burocrático que evitó que entre 64 y 80 agentes medioambientales pudieran vigilar los ríos y barrancos de las seis comarcas afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024.

Como contó Levante-EMV, el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente Luis Gomis, máximo responsable de los agentes medioambientales el 29 de octubre de 2024, aseguró ante la jueza y el fiscal de la dana que su departamento ofreció de 64 a 80 de estos efectivos que trabajan en las cuatro demarcaciones de la provincia de València que se vieron afectadas por la dana.

Un ofrecimiento que los responsables de Emergencias, dependientes de la Conselleria de Justicia e Interior el 29 de octubre, ignoraron o o desoyeron. "Yo ofrecí a los agentes medioambientales, pero no fueron requeridos", aseguró en respuesta a las preguntas de la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, según la transcripción de su declaración del 20 de noviembre, notificada con posterioridad.

Como contó Levante-EMV, se trata de un detalle crucial de la fatídica jornada que dejó 230 fallecidos: por qué no se movilizaron los agentes medioambientales para vigilar los barrancos. Testigos de Emergencias han declarado que los solicitaron y se les denegaron. Pero desde la dirección general del Medio Natural y Animal han defendido en varios informes entregados al juzgado de la dana que los agentes medioambientales se ofrecieron y nadie los movilizó, como confirmó el director general Luis Gomis a la jueza y el fiscal de la dana, además de las acusaciones y las dos defensas, en su declaración del pasado 20 de noviembre. Emergencias sí movilizó a bomberos forestales del Consorcio Provincial de Bomberos para que vigilaran el barranco del Poyo y el río Magro, que en el caso de la rambla se retiraron antes de las 15 horas, sin que nadie haya asumido hasta ahora tampoco esta decisión.