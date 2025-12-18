El videoanálisis de Isabel Olmos: "Entrar en coche en la ciudad de València se ha convertido en una terrible rutina para miles de valencianos"

"Invertir media hora, 45 minutos o más de una hora en el coche para intentar entrar en la ciudad de València cada día se ha convertido en una terrible rutina para miles y miles de valencianos". Con estas palabras denuncia la subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, la situación que se repite cada día en las carreteras valencianas en su videoanálisis semanal.

"Esta situación fue uno de los principales motivos de crítica del PP de la ciudad cuando estaba en la oposición. Pero han pasado los años y un cambio de gobierno, y el problema no solo no se ha resuelto sino que parece que ha empeorado", expone.

"Hacer cada uno su propia política no solo no tiene sentido, sino que además empeora, y mucho, la vida de los ciudadanos" Isabel Olmos — Subdirectora de Levante-EMV

Retenciones kilométricas se suceden cada día en las principales arterias de entrada al 'cap i casal', desde la V-30 a la CV-35, pasando por la autovía de Torrent o la pista de Silla. Olmos pone el foco, entre otras cosas, a los efectos de la dana, que mantuvo a la población del área metropolitana de València sin conexión de metro durante nueve meses, lo que supuso necesariamente un incremento de uso del vehículo privado. Un servicio que, aunque se ha recuperado, arrastra serias deficiencias.

Pero, ¿cuál es el problema de base? La política. Un inexistente plan metropolitano acorde a la vida de la gente. "Hacer cada uno su propia política no solo no tiene sentido, sino que además empeora, y mucho, la vida de los ciudadanos", sentencia como reflexión final.