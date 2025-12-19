La Aemet lo confirma: Nieve en Valencia a partir de los 600 metros

Una gran masa de aire siberiano extremadamente frío está a punto de afectar al sur de Europa, donde dejará temperaturas gélidas y mucha nieve, incluida la península ibérica. Así lo anuncian los meteorólogos de Meteored, portal especializado en la predicción del tiempo, quienes aseguran que Valencia también se verá afectada por esta situación y que es muy probable que incluso registre nevadas estos próximos días.

La Aemet lo confirma: la nieve puede hacer acto de presencia en la provincia de Valencia a partir de los 600 metros, lo que llevaría un manto blanco a buena parte del territorio.

Viento extremadamente frío procedente de Rusia

Juanjo Villena, redactor jefe de Meteored, aclara que la arribada de un tren siberiano (una gran masa de aire procedente de esta región rusa) provocará "un clima con temperaturas extremas en lugares del sur de Europa como Francia, Italia o Alemania", mientras que la península ibérica "se quedará entre dos aguas: hará mucho frío", con temperaturas anormalmente bajas, "pero no tanto como en los países vecinos debido a la presencia de borrascas, que a cambio nos dejarán lluvia e incluso nieve". Todo dependerá de la zona.

El causante de esta situación plenamente invernal que vaticina la predicción del tiempo para los próximos días es, una vez más, el chorro polar. Las altas presiones se situarán en el entorno de las islas británicas y Escandinavia, mucho más al norte de lo que es habitual, algo que favorecerá la circulación de las borrascas por latitudes más bajas y la llegada de viento del este y el noreste de Europa: Siberia.

Este viento gélido de temperaturas extremas golpeará con fuerza el entorno de la península ibérica (se prevé que deje valores extraordinariamente bajos en Francia o Alemania), que no se verá tan afectada debido al paso de las borrascas, pero que puede registrar lluvias y nieve.

Qué dice la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia también precipitaciones para los próximos días y una caída del termómetro. En Valencia pronostica un descenso importante de la cota de nieve hasta los 600 metros, lo que podría traducirse en nevadas en puntos como las sierras de Utiel y Requena, las comarcas de La Serranía, el Rincón de Ademuz, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes, así como Alcublas o las zonas altas de la Calderona, Enguera, la sierra de Negrete o el macizo del Caroche.

Eso es, al menos, lo que indica el modelo europeo de predicción meteorológica. Al detalle, este modelo apunta a la formación de una borrasca el día de Navidad "entre Cerdeña y Baleares, lo que reforzaría el viento gélido proveniente del interior de Europa y pudiendo provocar, por tanto, un mayor descenso de las temperaturas y un mayor aporte de humedad hacia la vertiente mediterránea", explica el meteorólogo Gabriel Bernabé García.

La situación es, no obstante, muy incierta y "aún no se puede saber con total seguridad. Todo dependerá de la zona en la que definitivamente se forme la borrasca", aclara Villena. De hecho, la incertidumbre es tal que será necesario estar "a uno o dos días vista para poder afinar mejor" la predicción del tiempo.

Dónde y cuándo puede nevar en Valencia

En caso de que se cumplan los pronósticos del modelo europeo, que son los que señalan esa probable llegada del tren siberiano y las posibles nevadas en la península ibérica (Valencia incluida), la borrasca comenzaría a mostrar su influencia a partir del próximo domingo 21 de diciembre. En esta fecha ya se anuncian posibles precipitaciones en la Comunitat Valenciana.

La Aemet anuncia para esa jornada "cielos muy nubosos con probabilidad de precipitaciones dispersas". Las temperaturas irán "en descenso" con "heladas débiles en el interior norte" y la cota de nieve irá "bajando durante el día desde los 1.400 a los 1.100 o incluso 900 metros", advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

En la ciudad de València, la lluvia amenazará durante todo el día pero especialmente por la tarde, cuando la probabilidad de precipitaciones se disparará hasta el 80%.

El lunes 22 de diciembre, una de las datas más especiales de la Navidad con el sorteo extraordinario del Gordo, podría verse teñido de blanco en muchos puntos de la geografía española, entre ellos Valencia. La cota de nieve se situará en torno a los 600 metros, lo que podría dejar precipitaciones en forma de copos en muchos puntos del interior de la provincia, especialmente en puntos como Alcublas o en comarcas como el Rincón de Ademuz, La Serranía, Utiel-Requena, Valle de Ayora-Cofrentes y Canal de Navarrés, además de en sierras como Calderona, Enguera, Negrete y el macizo del Caroche.

El tiempo en València ciudad en los próximos días, según la previsión de la Aemet. / Aemet

El pronóstico del tiempo en Valencia de la Aemet para ese día habla de "cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles en el interior y de forma más dispersa en el resto" del territorio. La cota de nieve se quedará en torno a los 600 o 700 metros de altura. De hecho, las temperaturas irán en "descenso, con heladas en puntos del interior".