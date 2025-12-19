El alcalde de Jérica investigado por agresión sexual defiende su inocencia y asegura que "la verdad acabará triunfando"
Sostiene que la denuncia está "interpuesta por dos adultos de 26 y 27 años de edad y no por menores"
Iván Checa
El alcalde de la localidad castellonense de Jérica, Jorge Peiró (PP), al que investiga un juzgado de Segorbe por presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos menores de edad, ha defendido su inocencia a raíz de las informaciones que se han publicado este jueves y ha asegurado que "la verdad acabará triunfando".
El primer edil ha mostrado su "confianza en la Justicia para defender su inocencia" frente a la denuncia "interpuesta por dos varones adultos de 26 y 27 años de edad y no por menores, conforme se ha filtrado maliciosamente en diversos medios".
"Con toda la fuerza"
Peiró ha asegurado que "la verdad acabará triunfando" y ha lamentado "el dolor que estos hechos han causado en mi familia". Asimismo, el munícipe de Jérica ha manifestado su deseo de defenderse "con toda la fuerza que nos ampara por ley" porque "soy inocente", a la vez que ha mostrado el "máximo respeto al procedimiento judicial abierto".
La causa contra Jorge Peiró, como ha recogido este diario, se encuentra abierta desde hace unos meses y la jueza que la instruye impuso al investigado medidas cautelares de alejamiento y prohibición de comunicación con los dos denunciantes que continúan vigentes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha precisado que se investiga al alcalde per sendos presuntos delitos de agresión sexual respecto a dos víctimas menores de edad.
