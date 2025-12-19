El año 2025 sigue abonando el cambio climático: el cuarto más cálido desde 1990 y muy lluvioso

El invierno arranca oficialmente este domingo, a las 4.03. El astronómico, porque, en el plano climático, el invierno ya ha comenzado. Llegados a este punto, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jorge Tamayo, ha hecho balance climatológico del otoño y de todo el año 2025. Los datos de Aemet remarcan la tendencia de los últimos años: más calor y una mayor pluviometría aunque las lluvias se concentran en pocos episodios. “2025 ha sido extremadamente cálido, lo que mantiene la tendencia de los últimos años. Y, en general, húmedo". "Algo por encima de la media" de la serie, ha indicado Tamayo. El año que acaba no entra en el pódium de los más cálidos desde que hay registros (la serie arranca en 1990), pero queda un escalón por debajo: el cuarto más caluroso. El año pasado , 2023 y 2022 fueron los tres años en los que se batieron registros para destacar por sus elevadas temperaturas.

El junio más cálido desde que hay registros

En este 2025 se ha registrado una temperatura media 1’2 grados superior a la media. Parece una nimiedad, pero es una barbaridad. Tamayo recordó, de hecho, que el objetivo planetario para combatir el cambio climático es que en 2050 la temperatura media no supere un incremento de 1,5 grados. Parte importante de la culpa de que el año que se cierra haya sido más caluroso la tiene el mes de junio, cuando se registraron “medias más elevadas que en julio”. Fue el junio más cálido de la serie registrada, según el delegado de Aemet.

Pluviometría en la Comunitat Valenciana por años. / Aemet

Lluvia desigual y muy concentrada

La pluviometría presenta indicadores también en la línea de los últimos años. El valor medio de lluvia acumulada en la Comunitat Valenciana alcanzó los 574 litros por metro cuadrado, un 15% superior a la media histórica. Fueron precipitaciones muy concentradas, exactamente en dos momentos del año: las borrascas de marzo y la dana Alice, en octubre. Dos episodios que vienen a calcar el patrón pluviométrico que rige con el cambio climático: largos períodos de sequía, que se cortan por episodios de lluvias torrenciales. Además, son desiguales desde el punto de vista territorial: por encima de la media en Valencia y Castelló y, un 6% por debajo en Alicante.

El balance del otoño sigue los mismos parámetros. Septiembre y octubre fueron meses muy cálidos. El 22, 23 y 25 de octubre se registraron las temperaturas más altas. Llovió un 10% más de lo habitual y el agua cayó también en pocos días de septiembre y de la citada dana Alice. El récord de lluvias se lo llevó Barx, en la Safor, con 553 litros por metro cuadrado. Este municipio es ya un clásico en esto de situarse en los primeros puestos por las copiosas precipitaciones registradas.

José Ángel Núñez y Jorge Tamayo, en la sede valenciana de Aemet. / Aemet

Noches tropicales, clima extremo

La tendencia de temperatura y lluvias de los últimos años permite concluir que se repiten dos constantes: más calor y más agua caída del cielo. ¿Podría decirse que el clima se está ‘tropicalizando’? Los datos engañan. La media se asemejaría a la de países con este clima, pero hay diferencias sustanciales: en esos casos no hay grandes variaciones, cada día llueve y la temperatura apenas oscila. Podría decirse que climatológicamente no hay estaciones. “Por eso a mí no me gusta el término tropicalizarse”, indica a este diario José Ángel Núñez, jefe de climatología de Aemet. Lo que está sucediendo con el cambio climático es que “cada día el clima es más extremo, con largas sequías y episodios de lluvias torrenciales”, agrega. Eso sí, las noches 'tropicales', calurosas han venido para quedarse.

“La misma cantidad de precipitación se está acumulando en menos días de lluvia, con más torrencialidad, a costa de las precipitaciones más eficientes de intensidad moderada o débil", dice. Por tanto, hay indicios de que estamos ante un nuevo patrón en la forma en la que se producen las precipitaciones en nuestro territorio, con lluvias torrenciales más espaciadas en el tiempo, fenómenos más energéticos y más focalizados en el espacio, de duración más corta y mayor intensidad puntual y más próximos al litoral, con una expansión de las fechas típicas en las que se producen las precipitaciones torrenciales”, ha concluido José Ángel Núñez.