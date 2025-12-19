Héroes de cuatro patas en busca de nuevo hogar: Bioparc organiza un desfile para adoptar a perros rescatados de la dana

Tras un obligado paréntesis debido a las inclemencias meteorológicas que mantuvieron en vilo a València la pasada semana, la esperanza vuelve a latir con fuerza en el corazón de la ciudad. Este domingo, 21 de diciembre, a las 12:00 horas, la plaza exterior de BIOPARC Valencia se convertirá en el escenario de una de las citas más emotivas del calendario solidario: el 27º Desfile de Perros en busca de un hogar, organizado conjuntamente por la Fundación BIOPARC y la protectora Adopta Un Perro Abandonado (A.U.P.A.).

Este evento no es una edición cualquiera. El desfile adquiere este año un tinte de especial urgencia y emotividad, ya que entre los aproximadamente 40 canes que recorrerán la pasarela, se encuentran 15 ejemplares que fueron víctimas directas de la reciente DANA que asoló la provincia. Estos animales, rescatados y acogidos temporalmente por el refugio de Modepran tras perder su entorno o verse en situaciones de riesgo extremo, buscan ahora una segunda oportunidad definitiva en un hogar que les brinde la seguridad que el temporal les arrebató.

Desfile de perros de València. / Levante-EMV

Historias con nombre propio y voz periodística

La conducción del evento correrá a cargo de Rosa Romero, reconocida presentadora de À Punt Notícies Migdia, quien será la encargada de poner voz a los que no la tienen. A través de sus relatos, los asistentes podrán conocer la personalidad, las necesidades y el pasado de cada perro, facilitando ese "flechazo" necesario para que la adopción sea un éxito.

Desfile de perros de València. / Levante-EMV

Entre los protagonistas que despertarán más suspiros se encuentra Rolfo, un perro de tres años que sobrevivió milagrosamente a la inundación del refugio durante la DANA. Tras pasar unas semanas con una familia de acogida, la falta de una solución permanente lo obligó a regresar al centro, por lo que su participación en este desfile es vital para cerrar su ciclo de incertidumbre. También destaca la presencia de Atila, un veterano de 15 años. Su caso sirve para concienciar sobre la adopción de perros "senior"; animales que, a pesar de su avanzada edad, ofrecen una lealtad inquebrantable y solo piden un rincón tranquilo y una pelota con la que jugar en sus últimos años.

La cara más amarga del abandono la representan casos como el de Sócrates, un mestizo de cuatro años que, a pesar de haber sufrido maltrato, mantiene un carácter mimoso y familiar, o Mostaza, una perra sumamente afectiva que paga las consecuencias de una nula socialización temprana y necesita urgentemente un entorno estable para sanar.

Desfile de perros en València. / Levante-EMV

El éxito antes de empezar: los "finales felices"

La fuerza de la convocatoria ya ha empezado a dar sus frutos incluso antes de que suene el primer aplauso. La difusión masiva del evento ha permitido que perros como Hunter —un enérgico pastor belga malinois—, Peque, Twister, Abel o Darek ya no tengan que desfilar este domingo. Todos ellos han encontrado una familia en los días previos, demostrando que la visibilidad es la mejor herramienta contra el abandono.

Sin embargo, la labor de A.U.P.A. es incesante. Recientemente, la protectora ha tenido que rescatar a nuevos integrantes, incluyendo tres cachorros que debutarán en la pasarela con la inocencia de quien aún no conoce el rechazo.

Un llamamiento a la responsabilidad navideña

Desde la Fundación BIOPARC y A.U.P.A. se enfatiza un mensaje crucial en estas fechas: un perro no es un juguete. La organización recuerda que la adopción debe ser una decisión meditada y consensuada por toda la familia, entendiendo que conlleva una responsabilidad para toda la vida del animal.

El desfile de este domingo no es solo una pasarela de animales; es un acto de justicia social y de empatía hacia seres sintientes. En un ambiente distendido y familiar, los cuidadores de las protectoras estarán presentes para asesorar a los posibles adoptantes sobre qué perro se adapta mejor a su estilo de vida, garantizando así que el vínculo sea duradero.

Valencia tiene este domingo una cita con la solidaridad. Una oportunidad para que, antes de que termine el año, cuarenta historias de abandono se transformen en cuarenta historias de felicidad. Porque, como recuerdan los organizadores, adoptar a un perro no cambiará el mundo, pero sí cambiará, para siempre, el mundo de ese perro.