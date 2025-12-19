"Comer territorio, sabores que hacen pueblo", la nueva campaña de Hostelería Valencia y la Diputación

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia y la Diputación de Valencia, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios del Rincón de Ademuz, presentan ‘Comer Territorio, Sabores que hacen pueblo’, una nueva iniciativa para promocionar la gastronomía de las poblaciones rurales del interior de la provincia de Valencia que arranca con la comarca de El Rincón de Ademuz como protagonista.

La campaña se pone en marcha con el objetivo de dinamizar territorios singulares del interior, impulsar su economía local y dar visibilidad a su patrimonio gastronómico. Esta acción busca destacar la autenticidad de los productos de proximidad, promover el talento culinario de la zona y atraer a visitantes que deseen descubrir sabores únicos vinculados a la tradición. Un proyecto que refuerza el orgullo rural y contribuye a mantener vivo el tejido social y económico de estos municipios.

Uno de los ejes de la iniciativa es un recetario con más de 75 elaboraciones típicas basadas en productos locales, elaborada en colaboración con las empresas de hostelería del Rincón de Ademuz. Reúne recetas tradicionales, otras actualizadas y algunas creaciones que, desde la materia prima autóctona, exploran propuestas más innovadoras que combinan modernidad, respeto por el origen y memoria culinaria. Han logrado convertir el entorno en un ingrediente más, configurando una herramienta de apoyo y formación que actúa como puente entre pasado y futuro, entre producto y paisaje, invitando a recorrer la comarca con todos los sentidos.

Recetario oficial de la campaña / Conhostur

La manzana esperiega, la morcilla de arroz, la secallona, las güeñas o la orza son algunos de los productos que protagonizan el recetario. Entre los platos recogidos aparecen gachas, guisos, sopa tostada, mona salada, cocido de pueblo, empedrado o pucheros; además de dulces y postres como guirlache, compotas o buñuelos. También se incluyen propuestas más vanguardistas, como tartares, suflé de morcilla o bravas esperiegas.

Productos locales de la zona, del Rincón de Ademuz / Conhostur

Guía de locales

La segunda pieza protagonista de la campaña ha sido la elaboración de un directorio de locales de la zona que tienen como principios la circularidad y el producto de proximidad. Una selección de establecimientos donde se pueden degustar muchos de los platos que aparecen en el recetario y que ponen en relieve la variedad culinaria existente en el Rincón de Ademuz.

La guía reúne a una decena de hosteleros que cada día contribuyen a moldear la cultura culinaria de la comarca. Entre ellos se encuentran negocios con más de 30 años de trayectoria y orígenes singulares, como Los Centenares, un establecimiento que nació como cooperativa y hoy funciona como restaurante y hotel, dinamizando la vida de Castielfabib.

También hay propuestas lideradas por jóvenes que han tomado el relevo generacional para mantener viva la tradición, incorporando toques de modernidad sin perder la esencia gastronómica de la zona.

Tanto la guía como el recetario están disponibles en www.comerterritorio.com, donde pueden descargarse gratuitamente y consultar los establecimientos participantes, junto con sus especialidades y datos de servicio. La web incorpora además un mapa interactivo para facilitar la planificación de visitas y una sección con información de interés turístico: puntos destacados de cada localidad, tradiciones, eventos y experiencias disponibles en la comarca.

Se ha presentado la iniciativa en Castielfabib, en el restaurante Los Centenares, uno de los representantes del patrimonio gastronómico del Rincón de Ademuz, con la participación de Pascual Laza, colaborador de Hostelería Valencia y coimpulsor del proyecto, y Eduardo Aguilar, alcalde de la población.

Pascual Laza ha querido incidir en que el recetario “ha nacido de la fusión del patrimonio gastronómico tradicional con la influencia de las empresas que actualmente funcionan en la zona”. Un trabajo que “busca potenciar el tejido empresarial junto a la riqueza gastronómica, recuperando y pasando el relevo para que la actividad continúe en la comarca”.

Equipo de la campaña en su presentación / Conhostur

“Tenemos un territorio muy fácil de explicar, muy fácil de ver, y maravilloso para comer. Buscamos dar cobertura al visitante, ofreciéndole al turista un medio que le sirva como apoyo y cobertura en sus visitas. Queremos que la gente salga a comer al territorio y que este les cuente su historia”, ha comentado el consultor en referencia al directorio de restaurantes.

Aguilar, por su parte, ha agradecido la visibilidad que el proyecto le da al territorio del Rincón de Ademuz: “tenemos un propósito muy sencillo, pero profundo, poner en valor lo que somos. Tenemos un patrimonio que necesita ser reconocido y protegido, y este tipo de iniciativas nos ayudan mucho. Seguiremos construyendo el futuro desde el corazón de nuestros pueblos”.

Para Manuel Espinar, presidente de la Federación de Hostelería de Valencia, este proyecto representa el objetivo estratégico que tiene la federación de impulsar y revitalizar las comarcas de interior y luchar contra la despoblación a través de la actividad de la hostelería y la restauración. Así como conseguir desestacionalizar la oferta y que atraiga a más población durante todo el año.

La campaña cuenta con una marca e identidad gráfica propias, y contará con una campaña de difusión en las redes sociales y los canales oficiales de comunicación de Hostelería Valencia. Forma parte del compromiso de Hostelería Valencia y la Diputación de Valencia con la dinamización de los territorios rurales de interior y la promoción de la circularidad y el uso de productos de proximidad.

Con este mismo objetivo se está trabajando también con las empresas de hostelería de la comarca de los Serranos, donde se ha realizado un diagnóstico de necesidades de los establecimientos, y acciones de asesoramiento individual y formación—tanto online como presencial — para la mejora de la gestión de los restaurantes en el ámbito rural. Una acción que previamente se desarrolló en el Rincón de Ademuz, y que culminará de la misma manera, con un recetario y un directorio de locales para visitar.