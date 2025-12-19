El Consell apremia al Gobierno para activar la comisión mixta "no más allá de primeros de enero"

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha remitido este viernes una carta al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que solicita "fijar la composición y el funcionamiento" de la Comisión Mixta para la Recuperación y, por tanto, proceder a “activar ya” este órgano de cooperación pactado esta semana por Pedro Sánchez y Pérez Llorca más de un año después de la dana y tras repetidas negativas de Moncloa durante el mandato de Carlos Mazón.

"Siguiendo lo acordado me he dirigido al ministro para constituir la comisión", remarca en la misiva el titular de Recuperación, que ha pedido “no perder ni un día” en la puesta en marcha de este foro, "ya que el Gobierno central ha accedido a crear este órgano más de 400 días después de las riadas", apunta la Generalitat.

Según el vicepresidente tercero, "la comisión mixta resulta imprescindible para mejorar la coordinación de las actuaciones destinadas a devolver la normalidad a los municipios afectados, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar una respuesta homogénea y coherente a las necesidades reales de la ciudadanía", por ello ha pedido al ministro que la cita tenga lugar “cuanto antes” y, en todo caso, "no más allá de primeros de enero".

Pese al acuerdo de esta semana, el Gobierno repite estos días que pese a no haber impulsado la comisión mixta hasta ahora, la cooperación entre administraciones ha funcionado a través sobre todo de los comisionados para la reconstrucción creados por ambos ejecutivos. Y asegura que hay un cambio decisivo: la Generalitat de Mazón no aceptaba incluir a los alcaldes, un requisito que fijaba Moncloa, y ahora sí accede a ello con Pérez Llorca.

Martínez Mus ha explicado que la nueva comisión también servirá como espacio de trabajo conjunto ya que permitirá “el intercambio de información, la planificación compartida y el seguimiento continuo de las medidas adoptadas”.

En este sentido, ha señalado que la magnitud de los daños ocasionados por las riadas exige una respuesta “coordinada, ágil y eficaz por parte de todas las administraciones implicadas” y que la comisión mixta, entendida como un instrumento estable de cooperación institucional, “permitirá reforzar la cooperación institucional y el compromiso compartido con los municipios y con las personas que siguen sufriendo las consecuencias de la dana”.