Los damnificados por la dana tampoco se reunirán con Pérez Llorca hasta que no exija el acta de Mazón

Las tres asociaciones mayoritarias de la dana van todas a una de nuevo. Aunque en meses anteriores, solo alguna de ellas aceptó en determinados momentos reuniones con mandatarios del PP como Alberto Núñez Feijoo, ante la nueva era de presidencia de Juan Francisco Pérez Llorca, el criterio de las tres es unánime: no se reunirán con el jefe del Consell hasta que este exija el acta al expresidente Carlos Mazón, a quien siguen considerando el máximo responsable de la tragedia. Así lo ha manifestado la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud en un comunicado en el que han fijado posición ante las peticiones del nuevo president de un nuevo tiempo de deshielo con las asociaciones.

Unanimidad de las tres mayoritarias

Se suman así a lo manifestado por las dos principales asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre —la Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024 encabezada por Mariló Gradolí, y la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, presidida por Rosa Álvarez— , quienes consideraron la semana pasada “inadmisible” que, tras revelarse los mensajes intercambiados aquel día entre Carlos Mazón, la entonces consellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, el PP siga protegiendo al exmandatario.

Bajo la nueva presidencia de Alex Carabal en sustitución de Christian Lesaec, y en un comunicado, la asociación de Damnificados por la DANA Horta Sud–Valencia ha “agradecido públicamente” la invitación recibida por parte del president de la Generalitat, de reunión. Un encuentro, dicen, planteado como vía para “tratar la situación que siguen padeciendo las personas afectadas por la dana”.

Así lo votó la asamblea

“No obstante, tras la celebración de una asamblea extraordinaria, la asociación ha votado no reunirse con el president de la Generalitat mientras no se le exija a Carlos Mazón entregar su acta de diputado y esta sea entregada”, han zanjado.

Aunque no han considerado necesario dar más motivos que el hecho de que así se haya votado en la asamblea, han aprovechado el comunicado para considerar “desacertadas” las últimas declaraciones del president “en las que se le atribuye a alguna de las asociaciones una supuesta búsqueda de venganza y no de justicia”.

"No es el camino de la conciliación"

“Consideramos que ese no es el camino de la conciliación”, lamentan desde la asociación de damnificados. “Desde las asociaciones entendemos que perseguimos la justicia a través de la investigación de la verdad, la depuración de responsabilidades, así como la defensa de los derechos de las personas afectadas y la reparación por los daños sufridos”, concluyen.

Asimismo, han insistido en su compromiso “con la exigencia de cambios efectivos en las políticas y protocolos de emergencias que garanticen la protección de la ciudadanía para que una tragedia como la de 2024 no vuelva a repetirse nunca en ninguna parte”.