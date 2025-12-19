Tráfico
La densa niebla dificulta la circulación en puntos del interior de Valencia
La DGT recuerda maximizar la precaución si se circula por zonas con visibilidad reducida
La niebla es protagonista este viernes por la mañana en algunas zonas de la provincia de Valencia. Los densos bancos se dejan notar en zonas del interior afectando al tráfico en la A-3, entre Venta del Moro y Minglanilla, y a la altura de Requena. La DGT recuerda que se debe circular con precaución cuando la visibilidad es reducida.
De hecho, en Requena se ha registrado un accidente esta mañana en la nacional N-III, en el kilómetro 274.43 de la vía.
Tráfico de hora punta
Además, el área metropolitana de València acumula su tráfico habitual de primera hora de la mañana. La vía más afectada en este momento es la V-30, con congestión en ambos sentidos: 3 kilómetros entre Forn d'Alcedo y Mislata en sentido A-7, y dos más entre Xirivella y el Barrio de la Luz en sentido Puerto. La Ronda Nord en su enlace con la V-30 también suma un kilómetro y medio de retenciones.
La A-7, por su parte, lleva dos kilometros y medio de congestión entre La Cañada y Cruz de Gracia, en dirección hacia Barcelona. En sentido contrario, hacia Alicante, lleva dos kilómetros entre La Malla y Loriguilla y tres más entre El Baró y Godella.
La pista de Ademuz (CV-35) lleva en dirección València tres kilómetros de colas desde San Antonio de Benagéber hasta Cruz de Gracia.
La autovía de Torrent (CV-36) desemboca en València con un kilómetro de retención. La entrada a València desde la A-3 también lleva un kilómetro de colas.
