Vaivén
El 'desnudo' de Pons une a Catalá y Mompó
L-EMV
La poesía une más que la política. Podría ser el aforismo de la tarde de presentación de la última creación literaria del vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons. El exconseller escritor ha realizado esta tarde en el teatro Màquina de València un recital de los poemas de El incómodo desnudo de un hombre adulto, un poemario a golpe de mensaje de Whatsapp. La sorpresa ha sido la asistencia de los líderes del PP en la ciudad de València y en la provincia, que han tenido sus visibles desacuerdos plasmados en una lona en la plaza de toros que recordaba una vieja canción de Al Tall. La alcaldesa María José Catalá y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, se han dejado ver al lado del hombre adulto de los poemas.
González Pons, autor de tres novelas en los últimos años, cambia el paso para adentrarse en la poesía con El incómodo desnudo de un hombre adulto (Ars Poetica). Se trata de "una historia de amor entre un hombre y una mujer, ambos de más de cuarenta, divorciados y con hijos. Un tipo de relación cada vez más frecuente". Esa descripción encaja bastante acertadamente en la crónica sentimental del político valenciano, el único en la dirección nacional del PP en este momento por su puesto en Bruselas, donde es portavoz de los populares.
