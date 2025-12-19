Emergencias niega "encubrir" a Mazón y defiende su colaboración en la causa de la dana

Finales de diciembre, útimo pleno del año y Juan Carlos Valderrama explicando en las Corts las líneas generales de la Conselleria de Emergencias. La escena es de este viernes, pero es la misma que se vivió un año atrás, cuando asumió la cartera. Justo 364 días después de aquella comparecencia, Valderrama se ha reestrenado en el cargo con pocas novedades, fijando como gran proyecto un plan de infraestructuras, y tratando de esquivar los envites de la izquierda por la falta de avances en sus políticas y, sobre todo, por la causa de la dana tras ser tachado de "encubridor" de Carlos Mazón o incluso Miguel Barrachina.

Valderrama ha hecho un primer repaso a los avances llevados a cabo en la conselleria que ostenta desde hace un año: la apertura de la nueva sede del Ivaspe en Elx, la implantación de la Comisión de Coordinación de los SPEIS con un Protocolo de respuesta automática ante grandes catástrofes, la redacción del nuevo Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales o la mejora del servicio de los bomberos forestales "con un presupuesto histórico".

El conseller ha incidido que se ha puesto en marcha uno de los compromisos anunciados en su comparecencia de hace un año: la Unidad de Alerta Temprana. Sin embargo, esta ha sido afeada por el diputado de Compromís, Jesús Pla, que ha incidido en que en esta solo hay una persona trabajando en esta, solo tres en toda la dirección general de la que dependen, la de Innovación de Emergencias, y que no lo hace en el Centro de Coordinación de Emergencias, sino en la sede de la conselleria en la Alameda. "No son tres, son cinco", ha replicado Valderrama.

Tras ello, ha anunciado como objetivo para los próximos meses la puesta en marcha del Plan Integral de Infraestructuras de Seguridad y Emergencias, que prevé una inversión superior a los 40 millones de euros, y que, ha indicado, "es la continuación natural de lo que hemos construido desde el primer día en esta Conselleria de Emergencias e Interior: un sistema de seguridad y emergencias más robusto, más profesional y más preparado".

Más choque ha tenido con Alicia Andújar, del PSPV, quien le ha acusado directamente de "encubrir" primero a Carlos Mazón, citando los vídeos del Cecopi o las imágenes de su llegada, y ahora a Miguel Barrachina, "la persona titular de la presa de Buseo que no activó su plan el día de la dana" y en la que aguas abajo fallecieron siete personas. "Sobre Buseo le puede preguntar a otras personas: a la CHJ o a Mireia Mollà que la privatizó", ha expresado negando haber encubierto ni al actual portavoz del Consell ni a Mazón: "Esta conselleria ha estado y siempre estará colaborando con la justicia".

La mención sobre encubrimientos y la presencia de Juanfran Pérez Llorca en ese momento en el plenario la ha aprovechado Andújar para preguntarle directamente al president si conocía como secretario general del PPCV que el alcalde de Jérica estaba imputado en el caso de acoso sexual a menores. El jefe del Consell ha negado con la cabeza desde el escaño. "Que salga una mujer socialista a hablar de encubrimiento tiene tela", ha replicado la diputada del PP, Verónica Marcos.

Debate con Vox

El último cara a cara que ha tenido Valderrama es el que ha tenido con el portavoz adjunto de Vox, David Muñoz, quien ha aplaudido una de las novedades de la conselleria de Valderrama: la creación de la nueva Dirección General de Seguridad Pública. Tras ello, le ha reclamado "reforzar los protocolos de disciplina en los centros de menores", ha alertado del aumento de la inseguridad, vinculándolo con la inmigración, y ha señalado que espera que Valderrama "asuma en primera persona los compromisos adquiridos por Pérez Llorca".

Al respecto, el conseller ha indicado que la inmigración es un "asunto que se debe afrontar con serenidad y sin negar la realidad; es un fenómeno real, que no se soluciona ni con negacionismo ni demagogia" y ha asegurado que ha solicitado al Gobierno central el despliegue de la red de vigilancia exterior en las costas valencianas, una herramienta "clave para el control de fronteras y flujo migratorio", una reivindicación que curiosamente hace un año no formó parte del debate.