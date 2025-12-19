La izquierda se 'rejunta' en las cenas de Navidad

La izquierda, representada por PSPV y Compromís, vuelve a la mesa por Navidad, aunque sea más fruto de la casualidad que de una decisión premeditada. Varios diputados socialistas y valencianistas hicieron sus particulares celebraciones navideñas el jueves por la noche por el centro de València aprovechando la concatenación de plenos desde el miércoles hasta el viernes. La variedad hostelera del Cap i Casal es amplia, pero parece ser que no tanto porque con planes distintos, al final, sus señorías de ambos partidos coincidieron en un restaurante, del que evitaron decir nombre.

Las relaciones entre ambos grupos es buena (el frío de la oposición une más que el abrigo del gobierno), pero una cosa es llevarse bien y otra acabar juntando mesas, cosa que no pasó. Los diputados socialistas y valencianistas se vieron, se saludaron, se abrazaron puntualmente y hasta pudieron brindar, pero continuaron cada uno a su marcha. El encuentro fortuito fue uno de los comentarios que se repitió entre escaños antes de que comenzara el pleno del viernes donde también tuvo su protagonismo el ajuste de corbata que le tuvo que hacer Toni Gaspar a Mario Villar, al que sus compañeras le gritaron "Viva el novio" por el traje, y la fotografía de grupo que acabó haciendo el letrado de las Corts.