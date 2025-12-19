El juzgado rechaza los recursos de la ultraderecha y mantiene el archivo de la causa contra Mónica Oltra

El Juzgado de Instrucción 15 de Valènica ha rechazado los recursos de reforma presentados por las acusaciones populares, el partido Vox y la asociación Gobierna-te, y mantiene el archivo de la causa contra la exvicepresidenta y exconsellera Mónica Oltra, según el auto que acaban de notificar a las partes. La decisión aboca a la causa a depender de nuevo de la decisión que adopte la sección cuarta de la Audiencia de València, que ya revocó los archivos anteriores decididos por el titular del Juzgado de Instrucción 15 de València.

La decisión adoptada ahora por la jueza sustituta en Instrución 15, cuenta con el apoyo de la Fiscalía Provincial de València, que también solicita el archivo de la causa contra la exvicepresidenta, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que un monitor, marido de la exvicepresidenta, cometió contra una menor tutelada por la Generalitat, en un centro de menores y por los que cumple ya condena.