Llorca repesca a Merino 15 días después de su cese

Ruth Merino vuelve a la Generalitat. El pleno del Consell ha aprobado este viernes el nombramiento de la exconsellera de Hacienda como secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas en sustitución de Pablo Broseta, que ayer presentó su "dimisión irrevocable" tras dos años en el Ejecutivo valenciano y que emprende ahora proyectos en el sector privado.

Merino fue la única consellera del gobierno de Carlos Mazón sacrificada en la limitada remodelación acometida por Juanfran Pérez Llorca tras ser nombrado nuevo president, en la que centró los cambios en Presidencia. Con esta reincorporación, que se produce apenas 15 días después de su salida, Llorca ya ha dado cabida en su nuevo Ejecutivo a todos los consellers de Mazón.

La extitular de Hacienda, fichaje personal de Mazón tras su salida de Ciudadanos a las puertas de las elecciones autonómicas de 2023, tendrá entre sus cometidos la captación de fondos europeos, según ha explicado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina.

Merino se integra en la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de Pepe Díez, donde a su vez se incluye ahora la dirección general de fondos europeos, anteriormente en Hacienda, "con el objetivo de atraer el mayor número de recursos", ha explicado Barrachina.

Además de la ex de Ciudadanos, el pleno del Consell, el penúltimo del año, ha aprobado más ceses y nombramientos. La dirección general de Relaciones con las Corts pasa a estar ocupada por Juan Martínez Otero, que sustituye a Jorge Bellver, que salta a su vez a la dirección general de Transparencia. Asimismo, se nombra a José Salvador Tárrega como nuevo director general de Participación.

A la vicepresidencia tercera de Vicente Martínez Mus se incorpora como secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio Sabina Goretti, que hasta ahora era directora general de Agua en la Conselleria de Agricultura. Barrachina le ha descrito como una "persona abnegada, dedicada y con un profundísimo conocimiento" en materia hídrica.

Su puesto en Agricultura lo ocupará Lourdes Pérez Berna, ingeniera agrícola y "buena conocedora" de obras hidráulicas, ya que participó en el post trasvase del Júcar-Vinalopó, y "experta en regadío", ha señalado el portavoz.