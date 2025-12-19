El pasado jueves tuve el placer de ser invitado como ponente a este encuentro, básicamente de arquitectos, definido como “un encuentro que reúne miradas transdisciplinares sobre el territorio mediterráneo”. Se desarrolló en la sede Universitaria de Alicante y fue altamente satisfactorio porque los no arquitectos, sociólogos, antropólogos y geógrafos, algunos con doble titulación, tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con ellos y darnos cuenta de que compartíamos inquietudes, casi sin saberlo, y que, sin duda, deberíamos trabajar más veces juntos.

En la primera mesa, titulada “El Mediterráneo a debate”, se abordaron cuestiones como la adaptación de la ciudad mediterránea y su resiliencia urbana, aprendida de la naturaleza, la arquitectura para la sostenibilidad mediterránea, la vivienda mediterránea como identidad y mito, así como una reflexión sobre la investigación vinculada al territorio a través del diálogo entre docencia, investigación y sociedad. La mesa contaba con la participación de Jorge Olcina y Esmeralda Martínez Salvador, Ángel Benigno González y Carlos Pérez Carramiñana, Iván Capdevila y José Manuel López Ujaque, y Ayara Mendo Pérez”. La necesidad de aprender de lo sucedido en Valencia el 29 de octubre también desde la planificación arquitectónica, de hacer ciudades resilientes ante los desastres naturales, de no aplicar normas técnicas de construcción promovidas por la UE desde Alemania, que pretenden construir búnkeres aislados que no interactúan con su entorno mediterráneo, fueron ideas que me quedaron muy claras.

En el segundo bloque titulado “Los desafíos del turismo”, “se situaba a residentes y trabajadores en el centro del análisis de la sostenibilidad turística. Contaba con ponencias sobre turismo gastronómico y mantenimiento de paisajes agrarios, el diseño con memoria en huertos históricos e infraestructuras del agua, y los efectos de la apropiación turística del espacio agrario mediterráneo”. En este bloque participamos Alejandro Mantecón, Enrique Nieto Fernández, Ester Gisbert Alemany, coordinadora de las jornadas, y yo mismo.

Me encantaron un par de frases del sociólogo Alejandro Mantecón, la que decía que deberíamos planificar ciudades turísticas como si fuéramos a vivir en ellas, y la que defendía que la competitividad turística española se basaba en una buena sanidad, la seguridad y las infraestructuras, todo público, de tal forma que el turismo español socializa los gastos, pero privatiza los beneficios.

Me fascinó la explicación de Enrique Nieto, de arquitectura aplicada a un huerto urbano, con reciclaje, coste 0 y dirigida por jubilados en plena forma, desarrollada en el municipio murciano de Caravaca.

En algunos casos, al oírlos, me sentí más identificado que con algunos de mis colegas, porque, aunque las miradas sobre la realidad mediterránea se pueden hacer desde disciplinas diferentes, pueden compartir muchos puntos de vista.

Todos tuvimos claro que en el hábitat mediterráneo la frontera entre el paisaje agrario, que también es arquitectura, y la vivienda mediterránea es tenue y la interacción entre ambos elementos debe ser defendida en todas las instancias.