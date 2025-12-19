Morant insta al PP a exigir el acta del alcalde de Jérica imputado por agresión sexual
La ministra y líder del PSPV pide explicaciones a Llorca y Feijóo ante un caso de "gravedad enorme"
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha instado este viernes al PP a exigir el acta al alcalde de Jérica (Castellón), imputado tras una denuncia por agresión sexual a dos menores, y si no se va, a expulsarle del partido, pues se trata de una cuestión "de una gravedad enorme". Un extremo, el de la expulsión del PPCV, que Juanfran Pérez Llorca ha aparcado hasta que haya sentencia firme. Por el momento ha sido suspendido de militancia y cesado como asesor del partido en la Diputación de Castellón.
Morant ha señalado a los medios de comunicación que, hasta llegar a una imputación, ha habido "muchos pasos antes", y ha vuelto a preguntar a Pérez Llorca "desde cuándo conocía" que un militante y alcalde de su partido había sido denunciado por dos menores por abuso sexual. El president ha asegurado poco antes de la intervención de Morant que desconocía la denuncia hasta este jueves.
"Es de tal gravedad que necesitamos explicaciones", de Pérez Llorca e incluso del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de por qué no se le exige el acta a este alcalde, ha indicado Morant, quien ha considerado que se le debería suspender de militancia y expulsarle del partido y del cargo de asesor en la Diputación de Castellón.
La socialista ha reprochado que desde el PP se diga que al alcalde "lo juzgarán los vecinos y las vecinas", porque eso "no es aceptable en política", y ha insistido en la necesidad de que el PP muestre su "rechazo absoluto y la condena pública" a una "actitud que no cabe en política".
"Si esta persona quiere defenderse a través de la justicia, que lo haga, pero que no se parapeten detrás de una institución tan importante como es una alcaldía", ha señalado la dirigente socialista, para quien todas las organizaciones son posibles espacios para "comportamientos absolutamente reprochables, pero la diferencia es cómo se comportan unos u otros".
Morant ha hecho hincapié en que los socialistas tienen "tolerancia cero ante estas actitudes" y una actuación "contundente de condena y de expulsión", tanto en la Comunitat Valenciana como en España, mientras que el PP es "incapaz" a su juicio de condenar la conducta del alcalde de Jérica y de decir "desde cuándo" lo saben y "lo han escondido y lo han encubierto".
La secretaria general del PSPV ha indicado que Pérez Llorca orgánicamente en el partido era "el responsable de la coordinación" del PPCV, y por tanto debe dar explicaciones.
