Nanas para latidos prematuros

"Cuando tienes un bebé prematuro ingresado, todo da miedo: los monitores, los tubos, el silencio de la UCI... Pero el día que entraron los payasos, todo cambió por unos minutos. Cantaron bajito,con mucha ternura... y por primera vez en muchos días, sentí que estábamos en un lugar donde también había espacio para la vida, no solo para la supervivencia. Así explica Laura, madre de Martín, cómo vivió el proyecto Cántame Nanas, una iniciativa de Payosospital donde se canta cada año a más de 4.000 prematuros, neonatos y lactantes ingresados en las unidades de neonatología de 6 hospitales públicos de la Comunitat Valenciana.

Los beneficios de cantar nanas a los bebés están acreditados. Cientos de estudios científicos acreditan los efectos positivos de cantar y tocar música tranquila a los prematuros y a los bebés nacidos a término. El bienestar de los neonatos y de sus padres mejora considerablemente tanto a nivel emocional como físico. Concretamente se ha observado que estas intervenciones mejoran la frecuencia cardíaca, estabilizan su respiración, aumentan la oxigenación en sangre y disminuyen el nivel de estrés de los recién nacidos prematuros. Esta estimulación musical favorece además el sueño, la maduración auditiva, el vínculo madre-hijo y el inicio de la lactancia, al tiempo que reduce los niveles de ansiedad de los padres.

El proyecto Cantar Nanas precisa de financiación. / Levante-EMV

Actualmente, Payasospital visita las plantas de neonatología y lactancia de 6 hospitales públicos de la Comunitat Valenciana (Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Hospital Clínico Universitario de Valencia, Hospital Universitario Doctor Peset, Hospital General Universitario de Elche, Hospital General Universitario de Alicante y Hospital General de Castellón). Cada semana una pareja de payasos profesionales dedican siete horas y realizan un total de diez intervenciones artísticas en las unidades de neonatología,las UCIs neonatales y en los servicios de lactancia, atendiendo semanalmente a un promedio de 100 bebés.

Para dar continuidad a sus visitas a las plantas de neonatos de los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, Payasospital ha lanzado la campaña de crowdfunding ‘Cántame Nanas’. Con ella quiere invitar a la sociedad valenciana en general a apoyar estas intervenciones musicales terapéuticas, que aportan beneficios y que humanizan la atención sanitaria en los primeros días de vida de los bebés más vulnerables.

El objetivo de Cántame Nanas es conseguir en 40 días la financiación necesaria para mantener este programa de visitas durante todo el año 2026. Así, hasta el 26 de diciembre la campaña estará activa. Todas las personas que deseen sumarse podrán hacerlo accediendo al reto online en la plataforma de micromecenazgo solidario migranodearena.

La Doctora María Gormaz, jefa de cuidados intermedios del servicio de neonatología del Hospital Universitari i Politècnic La Fe, afirma que "muchos estudios recientes avalan que la musicoterapia tiene un impacto positivo en recién nacidos prematuros, concretamente un beneficio fisiológico inmediato en términos de frecuencia cardiaca, respiratoria de confort o de calidad del sueño".

Un bebé en el hospital

Los bebés sufren mucho estrés en el entorno hospitalario, y también sus padres. Los que nacen prematuramente requieren cuidados especiales en las incubadoras de la UCI Neonatal, hasta alcanzar la madurez. A largo plazo, la interrupción de su desarrollo fuera del útero materno puede producir secuelas físicas, neurológicas y afectivas. Los recién nacidos con afecciones como trastornos respiratorios, infecciones o defectos congénitos también necesitan esta atención en la UCI. Igualmente, muchos otros lactantes con enfermedades agudas o crónicas requieren hospitalización en otros servicios.

"Hace más de 26 años que cantamos nanas a los bebés hospitalizados. Empezamos en el Hospital Clínico de Valencia, el centro donde inauguramos nuestras visitas a los peques ingresados. Desde aquellas primeras tiernas melodías hasta hoy, hemos cantado miles de nanas que han emocionado a miles de mamás y papás, y que han ayudado a miles de bebés en su desarrollo. Nuestro trabajo busca, entre otras cosas, aliviar el estrés del bebé y fortalecer la relación emocional con sus progenitores", explica Sergio Claramunt, fundador y director artístico de Payasospital. Y añade: "En estas unidades adaptamos nuestra actuación a las condiciones del entorno neonatal, utilizando recursos como nanas tradicionales, canciones de cuna y música suave en directo, siempre en coordinación con el personal sanitario. Los payasos también hacen comentarios graciosos que provocan la sonrisa y el cambio de humor de las mamás o papás, lo cual ayuda a reducir la ansiedad materna y aumentar el bienestar de los padres".