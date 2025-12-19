Ortí reformará el currículo de Bachillerato para ajustarlo mejor a la PAU

Un cambio de aire, o al menos de formas, ha soplado este viernes en el hemiciclo de Las Corts Valencianes. Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación, Cultura y Universidades, ha comparecido por primera vez ante la cámara autonómica para desgranar su hoja de ruta para los próximos meses. Lo ha hecho con un perfil que busca distanciarse del tono de su predecesor, José Antonio Rovira, haciendo del uso del valenciano y de la "mano extendida" su principal carta de presentación ante la comunidad educativa.

Este giro en las formas no es una cuestión menor. Ortí hereda una Conselleria marcada por la tensión, con los sindicatos educativos inmersos en un calendario de movilizaciones y huelgas provocado por la falta de interlocución y reuniones del anterior conseller. En un gesto que busca desactivar el conflicto y que evidencia su talante negociador, la nueva titular ya ha mantenido los primeros contactos con los representantes de los trabajadores, escenificando ese compromiso con el diálogo y el consenso que ha defendido hoy en sede parlamentaria.

El anuncio de mayor calado para las familias valencianas ha sido la modificación de los currículos de Bachillerato. Ortí ha confirmado que su departamento ajustará los contenidos de diversas asignaturas para adecuarlos a los establecidos por el Ministerio de Educación. El objetivo es nítido: garantizar que los estudiantes valencianos cuenten con una "coherencia" total de cara a la prueba de acceso a la universidad (PAU).

El principal cambio para ceñir mejor el Bachillerato al examen de la selectividad tendrá que ver con los criterios de evaluación de las asignaturas. Además, fuentes de Conselleria explican que "los actuales curríclos de la C.Valenciana no se ajustan en cuanto a competencias ni bloques de contenidos a los indicados en el Real Decreto estatal. Por ello, estamos realizando esa armonización con la normativa estatal. En algunos casos los contenidos se estructuran en varios bloques cronológicos, mientras que el decreto autonómico lo simplifica en menos bloques".

Dentro de estos cambios curriculares, la consellera ha introducido varios elementos que ya habían empezado a levantar ampollas en los sectores de la oposición y parte de la comunidad académica: la selección de referentes literarios. Se pondrá el foco exclusivamente en los autores valencianos, marcando una distancia clara respecto a los autores catalanes. Esta medida, defendida por la consellera como un "refuerzo de la identidad propia" y una forma de que los alumnos conozcan sus raíces directas, promete ser uno de los puntos más polémicos de la legislatura, al reabrir el debate sobre la unidad de la lengua. La nueva consellera ha llevado a cabo una defensa de las políticas de su predecesor y también de algunas reivindicaciones polémicas como eliminar el examen de valenciano de la selectividad.

ALICANTE. REPESCA DE LA SELECTIVIDAD UNIVERSIDAD EXAMEN SELECTIVIDAD / PILAR CORTES

Refuerzo en Primaria

La reforma curricular también llegará a la Educación Primaria, donde se prevé un refuerzo de las áreas instrumentales: lengua y matemáticas, junto al fomento de la lectura. En esta nueva etapa, la digitalización se entiende como un apoyo, no como un fin. Ortí ha sido tajante: el uso de dispositivos digitales servirá para "complementar el libro de texto, pero en ningún caso sustituirlo".

Además, la consellera ha subrayado la importancia del bienestar emocional con la puesta en marcha del Plan Autonómico de Convivencia Educativa 'Conviure', en colaboración con Sanidad, y el refuerzo de la salud mental en las aulas. En el ámbito de la Formación Profesional, Ortí ha marcado como prioridad resolver la falta de itinerarios para el alumnado con necesidades educativas especiales más allá de los 21 años, impulsando la FP de Grado Básico.

Estabilidad universitaria y el fin de la incertidumbre

En materia de Universidades, Carmen Ortí ha repasado hitos como la congelación de los precios públicos y la ampliación de las Becas Manuela Solís para estudiantes con rentas bajas. No obstante, el punto clave ha sido el Acuerdo de Financiación Plurianual 2026–2029, firmado con las universidades públicas, que "pone fin a más de una década de provisionalidad".

El president Carlos Mazón, en la firma del acuerdo del plan plurianual de financiación con las cinco universidades públicas / Germán Caballero

La estrategia se completa con el objetivo de seguir mejorando las condiciones laborales del personal universitario desde el consenso. De cara a 2026, el reto será simplificar las convocatorias de ayudas y consolidar un calendario estable que aporte seguridad a las instituciones y al estudiantado.

Ciencia y reconstrucción post-DANA

La ciencia tendrá un papel protagonista con el nuevo Plan Estratégico de Ciencia, Innovación y Emprendimiento Científico (PCIE). La consellera ha recordado que hay más de 5.000 subvenciones científicas en curso y que en 2025 se activará la contratación permanente del programa de Investigadores Distinguidos ValER.

Sobre la gestión de la DANA, que afectó a 124 inmuebles educativos, Ortí ha asegurado que la práctica totalidad de ellos están en funcionamiento, pese a que algunos siguen en obras por falta de suministros. En el sector cultural, la Generalitat ha movilizado ya 21,5 millones de euros para la recuperación de patrimonio y la reactivación de la programación, incluyendo 18 millones en ayudas directas a más de 600 beneficiarios.

"Ya sabemos de donde viene, pero queremos saber a dónde va"

Los partidos de la oposición han felicitado a la nueva consellera, pero al mismo tiempo han criticado su continuismo y han tratado de ligarla al anterior conseller, José Antonio Rovira, que tuvo un par de años marcados por la polémica. Ortí, que era subdirectora general en la anterior Conselleria, ha felicitado a su predecesor por desplegar el programa electoral del Partido Popular en los primeros años de legislatura, pese a la presión de oposición y sindicatos.

Tanto PSPV como Compromís no han dado los 100 días de gracia a la nueva consellera debido a los constantes cambios en este Consell de PP y Vox. José Chulvi (PSPV) ha dedicado la mayor parte del tiempo de su intervención a criticar a los anteriores consellers tanto de cultura (Vicente Barrera) y de Educación (José Antonio Rovira).

Tanto Gerard Fullana como Verónica Ruiz (Compromís) se han dirigido por primera vez a la consellera Ortí en un tono duro y le han achacado que no haya condenado algunas de las polémicas de su predecesor Rovira respecto a ladana. "Ya sabemos de donde viene, ahora queremos saber a dónde va", sentenció Fullana.

Ortí, para cerrar su primera intervención en las Corts, ha vuelto a tender la mano a todo el mundo, incluída la oposición, con una frase que es una declaración de intenciones: "la educación no debería ser un campo de batalla ideológico. La educación no es un espacio de imposición, sino de acuerdo. En el fango no me encontrarán".